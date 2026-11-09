Las heridas y la reconstrucción de Azuero, un mes después de que tembló la tierra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un mes después del terremoto del 9 de octubre, las huellas del movimiento de tierra todavía marcan el paisaje de las provincias afectadas. Entre paredes agrietadas, viviendas que esperan ser demolidas y familias que intentan recuperar sus hogares, la reconstrucción avanza a ritmos desiguales en comunidades donde las heridas del sismo siguen abiertas.

José Ramón Icaza, secretario de Metas, informó a La Prensa que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha inspeccionado unas 20,000 viviendas, mientras que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha realizado evaluaciones técnicas a otras 14,000. El recorrido por las zonas afectadas todavía no termina.

De hecho, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) contabilizó 19,865 viviendas evaluadas en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. De ese total, 4,633 presentan daños totales, 11,107 tienen afectaciones moderadas o parciales y 4,125 registran daños menores. En conjunto, 15,740 necesitan algún tipo de intervención.

El secretario de Metas, José Ramón Icaza reunido con alcaldes en Los Santos. Alexander Arosemena

Las carreteras también cuentan la historia de la emergencia. Icaza detalló que se identificaron 70 vías o tramos con algún tipo de daño, aunque todos fueron despejados para restablecer la comunicación con las comunidades.

Rehabilitación

Ahora los trabajos se concentran en 29 frentes de rehabilitación y reconstrucción, que incluyen carreteras y puentes en Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé y la comarca Ngäbe-Buglé. En materia de salud, el Ministerio de Salud tiene 118 instalaciones pendientes de reparación, mientras que la Caja de Seguro Social reporta seis que necesitan intervención y otras cinco que permanecen cerradas de manera preventiva.

19,865 Viviendas evaluadas en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. 4,633 Viviendas que presentan daños totales. 11,107 Viviendas que registran daños moderados o parciales.

En Tonosí, además, comenzó la preparación del terreno para instalar un hospital modular.

La siguiente etapa será llevar maquinaria, materiales y empresas contratistas hasta las comunidades donde las familias todavía esperan recuperar sus hogares. Icaza anunció que esta semana comenzarán a trabajar nuevos grupos de contratistas en las provincias y distritos afectados, mientras continúan las inspecciones para determinar qué viviendas necesitan ser reconstruidas y cuáles pueden repararse.

Una de las vías de Tonosí, hacia Búcaro, quedó afectada por el sismo. Los trabajos de rehabilitación continúan. LP/ Alexander Arosemena

También avanzarán los trabajos en carreteras, puentes y escuelas, algunas de las cuales deberán demolerse debido a los daños estructurales. El secretario de Metas aseguró que el compromiso del Gobierno es atender a todas las familias, sin importar su condición económica o el lugar donde vivan. “Todas van a ser atendidas”, prometió.

Recuperación en Tonosí

En Tonosí, uno de los distritos más golpeados de Los Santos, el terremoto todavía se cuenta casa por casa. El alcalde Aníbal Domínguez informó que hasta el 7 de noviembre se habían evaluado alrededor de 1,200 viviendas. Algunas necesitan ser reconstruidas por completo; otras podrían recuperarse mediante reparaciones y la entrega de materiales.

Domínguez señaló que esta semana se espera la llegada de empresas contratistas para coordinar el inicio de las obras. Mientras tanto, hay familias que siguen enfrentando las consecuencias del sismo, ahora bajo las lluvias y las réplicas. Muchas abandonaron los albergues y regresaron a sus terrenos, pero volver no significa necesariamente haber recuperado un hogar en condiciones adecuadas.

Cicatríz en Búcaro a raíz del terremoto. LP/Alexander Arosemena

La reconstrucción, insistió el alcalde, tampoco puede limitarse a levantar paredes y techos. Tonosí necesita recuperar sus caminos de producción, el comercio y la actividad agrícola. Por eso pidió que las empresas encargadas de las obras contraten trabajadores del distrito, tanto calificados como no calificados. La emergencia, desde su perspectiva, también golpeó el empleo y las posibilidades de subsistencia de las familias.

Otra realidad

En Pedasí, el alcalde Miguel Batista plantea otra necesidad: no todas las viviendas tienen que levantarse desde cero. Hay familias que podrían recuperar sus casas con materiales para reparar los daños, una alternativa que permitiría atenderlas con mayor rapidez. También pidió a la Autoridad de Turismo impulsar medidas para reactivar la economía de las comunidades afectadas.

Los pescadores y lancheros se reunieron el martes 27 de octubre con el alcalde, Miguel Batista. Buscan soluciones al tema del turismo y la pesca. Alexander Arosemena

Batista considera que el terremoto dejó al descubierto problemas que existían mucho antes de que la tierra temblara. Mientras la capital concentra proyectos de gran envergadura, dijo, el interior del país continúa arrastrando carencias de inversión y servicios básicos. «Es una lección que nos deja este terremoto: invertir en el interior», resumió.

En Mariato, Veraguas, la espera tiene otro significado. Allí, según el alcalde Ángel Batista, después de un mes todavía no se había construido ninguna vivienda. El funcionario aseguró que las comunidades se sienten abandonadas y cuestionó los requisitos que, a su juicio, han complicado el acceso de algunas familias a las soluciones habitacionales.

Una profunda grieta detrás de una vivienda en el área de Malena, provincia de Veraguas. LP Alexander Arosemena

En la comunidad de Malena, Samuel Fuentes conoce esa espera desde las casas y los terrenos donde sus vecinos intentan recomponer lo que el terremoto desordenó. Las familias abandonaron la escuela que sirvió de albergue y regresaron a sus comunidades, pero muchas tuvieron que improvisar refugios. Las reparaciones que realizan tampoco son definitivas: los deslizamientos y el material que cae de los cerros vuelven a dañar los trabajos.

Comunidades piden ayuda

Ante la falta de respuesta de las autoridades locales, Fuentes cuenta que los habitantes tuvieron que resolver parte de sus necesidades con ayuda de la propia comunidad. Una donación de tuberías permitió reparar el sistema de agua. La reconstrucción de las viviendas, sin embargo, sigue tropezando con trámites relacionados con la tenencia de la tierra, la superficie de los terrenos y las condiciones de riesgo.

El dirigente explicó que algunas familias carecen de título de propiedad o derecho posesorio, mientras que otras no disponen de los 250 metros cuadrados que, asegura, se les exige para acceder a una solución habitacional.

Viviendas afectadas por el terremoto en playa Malena, distrito de Mariato, provincia de Veraguas. LP/ Alexander Arosemena

También cuestionó que determinados terrenos sean considerados inundables, pese a que algunas personas llevan décadas viviendo allí. En Malena, agregó, cuatro casas comenzaron a construirse gracias a una donación privada, fuera del programa estatal.

Las viviendas

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, informó este domingo 8 de noviembre que entre 20 y 25 viviendas ya están terminadas y sus propietarios han comenzado a ocuparlas de manera controlada, mientras se completan las conexiones de agua potable y electricidad. Otras 1,300 a 1,400 viviendas tienen asignación formal para ser construidas por empresas contratistas.

Modelo de vivienda entregada a una familia afectada por el terremoto en Panamá. Cortesía Miviot

El compromiso anunciado por el presidente José Raúl Mulino es entregar 2,700 soluciones habitacionales. La meta tiene fecha: marzo de 2027. Para alcanzarla, el Gobierno tendría que mantener un ritmo de unas 75 soluciones por semana. El propio ministro Jované reconoció la dificultad de esa tarea y explicó que el Ejecutivo busca incorporar más empresas para acelerar los trabajos.

Ministro de Vivienda, Jaime Jované.

Un mes después del terremoto, la reconstrucción avanza a ritmos distintos: en Tonosí esperan a los contratistas, en Pedasí reclaman materiales y turismo, y en Mariato todavía faltan soluciones. Las cifras muestran la magnitud de la tarea; en las comunidades, la recuperación se mide en casas inhabitables, caminos pendientes y familias que intentan empezar de nuevo.