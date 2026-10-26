Línea 3 del Metro: ¿cuánto falta para viajar de Panamá Oeste a la capital en 37 minutos?

Tres horas al día entre el tranque y las paradas de buses. Esa es la rutina de miles de residentes de Panamá Oeste que viajan a la capital para trabajar o estudiar. Con la Línea 3, ese recorrido podría tomar unos 37 minutos entre Ciudad del Futuro, en Arraiján, y Albrook. Pero todavía falta para que ese alivio llegue a los pasajeros.
La obra registra un avance global del 82% y mantiene como fecha prevista de terminación finales de 2028.
La llegada de la tuneladora Panamá a Albrook, este 26 de octubre, marca el fin de la excavación de uno de los tramos más complejos de la Línea 3 del Metro. La máquina perforó un túnel de más de 4.5 kilómetros entre Farfán y Albrook, que pasa a unos 65 metros bajo el nivel del mar para cruzar por debajo del Canal de Panamá.
Con la excavación concluida, quedan los trabajos para acondicionar el túnel e instalar los elementos necesarios para la circulación de los trenes.
El tramo soterrado forma parte de un trazado de 25 kilómetros entre Ciudad del Futuro, en Arraiján, y Albrook en la ciudad capital. La inversión total del proyecto se estima en $4,500 millones.
La Línea 3 combinará viaductos elevados con un tramo subterráneo para cruzar el Canal de Panamá por debajo del cauce de navegación y continuar hacia Albrook, en el sector de Balboa.
Vale mencionar que el recorrido elevado se observa cercano a las costas del océano Pacífico, pero una vez el tren desciende el recorrido realiza una diagonal hacia la izquierda para llegar a Balboa.
Pruebas
La administración del Metro de Panamá informó que en los últimos meses de 2028 se estarían realizando las pruebas y la marcha en blanco, último paso antes de abrir las puertas al público para dar inicio a las operaciones comerciales.
Se indicó que las pruebas se desarrollan por frentes; actualmente la zona entre Ciudad del Futuro y Vista Alegre está en pruebas, secuencialmente se estarán realizando las pruebas en las demás áreas hasta completar el trayecto completo a finales del 2028.
El recorrido completo, que incluye 11 estaciones, se debe realizar en unos 37 minutos y se estima que el intervalo entre trenes en horas pico será de unos 4 minutos.
Además, la proyección es que la Línea 3 movilice a unas 30 mil personas por hora, en cada sentido. En algunos casos, se estima que el ahorro sea de más de 3 horas por día, considerando trayectos de ida y regreso.
La entrada en operación de la Línea 3 cambiará la dinámica de movilidad entre Panamá Oeste y la capital, donde miles de personas se desplazan a diario por motivos de trabajo, estudio y otras actividades. Cada mañana, cerca de 160 mil vehículos circulan por los puentes de las Américas y Centenario, cifra que aumenta a 174 mil durante las tardes, según los datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.