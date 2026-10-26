Línea 3 del Metro: ¿cuánto falta para viajar de Panamá Oeste a la capital en 37 minutos?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tres horas al día entre el tranque y las paradas de buses. Esa es la rutina de miles de residentes de Panamá Oeste que viajan a la capital para trabajar o estudiar. Con la Línea 3, ese recorrido podría tomar unos 37 minutos entre Ciudad del Futuro, en Arraiján, y Albrook. Pero todavía falta para que ese alivio llegue a los pasajeros.

La obra registra un avance global del 82% y mantiene como fecha prevista de terminación finales de 2028.

La llegada de la tuneladora Panamá a Albrook, este 26 de octubre, marca el fin de la excavación de uno de los tramos más complejos de la Línea 3 del Metro. La máquina perforó un túnel de más de 4.5 kilómetros entre Farfán y Albrook, que pasa a unos 65 metros bajo el nivel del mar para cruzar por debajo del Canal de Panamá.

Con la excavación concluida, quedan los trabajos para acondicionar el túnel e instalar los elementos necesarios para la circulación de los trenes.

El tramo soterrado forma parte de un trazado de 25 kilómetros entre Ciudad del Futuro, en Arraiján, y Albrook en la ciudad capital. La inversión total del proyecto se estima en $4,500 millones.

La Línea 3 combinará viaductos elevados con un tramo subterráneo para cruzar el Canal de Panamá por debajo del cauce de navegación y continuar hacia Albrook, en el sector de Balboa.

Vale mencionar que el recorrido elevado se observa cercano a las costas del océano Pacífico, pero una vez el tren desciende el recorrido realiza una diagonal hacia la izquierda para llegar a Balboa.

Entrada del túnel, cerca de Panamá Pacífico, donde el monorriel empieza su descenso para pasar bajo del Canal de Panamá. LP/ Alexander Arosemena

Pruebas

La administración del Metro de Panamá informó que en los últimos meses de 2028 se estarían realizando las pruebas y la marcha en blanco, último paso antes de abrir las puertas al público para dar inicio a las operaciones comerciales.

26 cantidad de trenes que se utilizarán en la Línea 3. 6 cada tren contará con seis vagones. 1,000 cantidad de personas que entrar en cada tren. 11 cantidad de estaciones que tendrá la Línea 3.

Se indicó que las pruebas se desarrollan por frentes; actualmente la zona entre Ciudad del Futuro y Vista Alegre está en pruebas, secuencialmente se estarán realizando las pruebas en las demás áreas hasta completar el trayecto completo a finales del 2028.

Estación Vista Alegre. Cortesía

El recorrido completo, que incluye 11 estaciones, se debe realizar en unos 37 minutos y se estima que el intervalo entre trenes en horas pico será de unos 4 minutos.

Además, la proyección es que la Línea 3 movilice a unas 30 mil personas por hora, en cada sentido. En algunos casos, se estima que el ahorro sea de más de 3 horas por día, considerando trayectos de ida y regreso.

La entrada en operación de la Línea 3 cambiará la dinámica de movilidad entre Panamá Oeste y la capital, donde miles de personas se desplazan a diario por motivos de trabajo, estudio y otras actividades. Cada mañana, cerca de 160 mil vehículos circulan por los puentes de las Américas y Centenario, cifra que aumenta a 174 mil durante las tardes, según los datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.