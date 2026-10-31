Lluvias continuarán hasta el 3 de noviembre; pronóstico del Imhpa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades de meteorología del país mantienen vigente un aviso de vigilancia por lluvias en el territorio nacional, el cual se extiende hasta la medianoche del miércoles 3 de noviembre.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que se prevé el posicionamiento de un sistema de baja presión sobre el mar Caribe, escenario que reforzará las condiciones atmosféricas adversas.

El aviso del Imhpa resalta que se pronostican numerosas lluvias del 1 al 3 de noviembre en Veraguas (centro y sur), Herrera, Los Santos, Coclé y Panamá (centro y este). No se descartan lluvias significativas en otros sectores del país, especialmente de la vertiente pacífica.

Se advierte de la probabilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra, crecida de ríos y ráfagas de vientos puntuales.

El aviso de vigilancia por lluvias se da en medio del inicio de las festividades patrias, cuando miles de panameños se trasladan a diferentes regiones del país.

Asimismo, los entes de seguridad están monitoreando las áreas que fueron seriamente afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado viernes 9 de octubre.