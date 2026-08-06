Lluvias y tormentas: Sinaproc rescata a 5 personas y mantiene alerta por fuertes vientos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un fuerte temporal acompañado de ráfagas de viento provocó al menos 15 incidentes en diversas provincias del país y se espera que el mal tiempo continúe este jueves, advirtió el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad reiteró que mantiene vigente un Aviso de Prevención por lluvias, tormentas y ráfagas de viento, hasta las 11:59 p.m. de este jueves.

Aseguró que, a pesar de los daños materiales, este miércoles no se registraron personas afectadas, damnificadas ni desaparecidas. Sin embargo, cinco personas que quedaron atrapadas en sus vehículos tras intentar cruzar quebradas crecidas por las intensas lluvias registradas en provincia de Veraguas, fueron rescatadas.

Daños tras fuertes lluvias.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el país se encuentra bajo la influencia de la humedad dejada por el paso de la onda tropical #31, sumado a la activación de la baja presión de Panamá y vaguadas. Este escenario favorece precipitaciones de intensidad variable en la mayor parte del suelo istmeño.

Zonas bajo alerta y mayores acumulados

El aviso institucional abarca prácticamente a todo el país, incluyendo las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas (norte, centro y sur), Los Santos, Herrera, Colón, Darién, Panamá Oeste, Panamá y Coclé. De igual forma, se mantienen bajo monitoreo las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Sambú, Cémaco y Guna Yala.

Las autoridades meteorológicas advierten que los mayores acumulados de lluvia se registrarán específicamente en:

+ Sectores de la comarca Ngäbe-Buglé

+ Bocas del Toro

+ Sur de Veraguas

+ Zonas montañosas de la península de Azuero

+ Comarca Emberá-Sambú

+ Chiriquí

Balance de daños y riesgos latentes

Hasta el momento, los fuertes vientos han causado la caída de 12 árboles. Cuatro de ellos bloquearon vías principales en Herrera, Panamá y Colón; tres colapsaron sobre estructuras en Chiriquí, Veraguas y Coclé; cuatro afectaron viviendas en Chiriquí, Panamá y Coclé; y uno dañó el tendido eléctrico en Veraguas.

Adicionalmente, la saturación de los suelos provocó tres deslizamientos de tierra en Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba, además de inundaciones en calles de Panamá, Chiriquí y Santiago.

Sinaproc advierte que la persistencia del temporal podría detonar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, nuevos deslizamientos de tierra y más caídas de árboles.

Medidas de seguridad y líneas de emergencia

Ante el riesgo inminente, el organismo de socorro reitera a la ciudadanía las siguientes recomendaciones obligatorias:

+ Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

+ Mantenerse alejado de zonas con riesgo de deslizamientos.

+ Asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por los fuertes vientos.

+ Conducir con precaución ante la reducción de la visibilidad y posibles inundaciones.

Para el reporte de contingencias, el Sinaproc mantiene un monitoreo permanente y recuerda que las líneas telefónicas habilitadas son el 520-4429, los servicios de emergencia 911 y el 6998-4809.