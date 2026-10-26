Lotería: anuncian cambios en fechas de sorteos para noviembre y diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Lotería Nacional de Beneficencia anunció la reprogramación de varios sorteos entre los meses de noviembre y diciembre, incluyendo el Gordito del Zodíaco y la Extraordinaria.

El sorteo que estaba programado para el miércoles 4 de noviembre (Día de los Símbolos Patrios) se corre para el jueves 5 de noviembre.

En tanto, el sorteo del Gordito del Zodíaco que se jugaría el viernes 27 de noviembre se adelanta para el viernes 13 de noviembre. Asimismo, el Gordito del Zodíaco del viernes 25 de diciembre (Navidad) se adelanta para el viernes 4 de diciembre.

Por su parte, el sorteo dominical del domingo 20 de diciembre (duelo nacional) se adelanta para el domingo 13 de diciembre.

Finalmente, el sorteo de la lotería, conocido como Extraordinaria, que se realizaría el domingo 13 de diciembre, se corre para el sábado 19 de diciembre.

La Lotería Nacional informó que los ajustes en las fechas de estos sorteos se hacen con el propósito de favorecer la venta de los productos en períodos de mayor movimiento económico, coincidiendo con el pago de las quincenas, el décimo tercer mes y la entrega de ahorros navideños.