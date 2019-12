Una lucha por los pacientes

AURISTELA LÓPEZ

Sus 35 años de experiencia en la enfermería le han enseñado a Auristela López que el buen trato que se le brinda al paciente le ayuda a superar los problemas de salud.

De su carrera profesional, López ha dedicado casi tres décadas al Instituto Oncológico Nacional (ION), Dr. Juan Demóstenes Arosemena, donde es jefa del departamento de Enfermería.

Con su trabajo aprendió que no hay nada más importante que ayudar al paciente, más al que sufre de una patología tan compleja como el cáncer, que al año afecta a tres mil nuevas personas.

Hasta 2013 en Panamá se habían diagnosticado 27 mil 871 pacientes, de acuerdo con las cifras del ION.

Ante el escenario de un aumento anual de la enfermedad en el país, López decidió especializarse en oncología, siendo integrante del primer grupo de graduandos en 2002. En la actualidad hay 35 enfermeros oncólogos, de los cuales 33 permanecen en el ION.

VOCACIÓN

“Desde pequeña me gustaba jugar a la Cruz Roja, y decía que, de grande, sería médica o enfermera para cuidar a los pacientes”, recuerda López.

Ese sueño tomó forma y en 1979 se graduó de licenciada en Enfermería en la Universidad de Panamá. En ese entonces había pocas enfermeras, ya que solo 92 recibieron su título.

Por la demanda de pacientes y la necesidad de personal en las diferentes instalaciones de salud fue enviada al hospital Santo Tomás, específicamente al Instituto Radiológico Nacional, que se ubicaba a un costado de la iglesia Cristo Rey, donde atendían a enfermos de oncología.

La vida le dio una lección a López a través de los niños Daniel y Ariel.









“Mis primeras experiencias fueron muy tristes porque yo vivía la enfermedad del paciente, de tal manera que me puse delgadita”,

relata.

Hoy, en su oficina ubicada en el primer piso del ION, recordó sus primeros años como enfermera.

En las décadas del 1970 y 1980, cuando no había suficientes campañas de prevención y detección temprana de cáncer, la enfermera se mostraba agresiva.

“Nosotros le veíamos al paciente el mismo tumor en el cuerpo, los músculos y

cartílagos, la sangre y hasta partes del cuerpo comido”, señaló.

Actualmente esos casos agresivos se siguen reportando en el hospital, señala López, ya que hay pacientes de culturas diferentes y de bajos recursos económicos que llegan con el cáncer muy avanzado.

Con antelación, los casos de tumores más comunes eran el cervicouterino y la leucemia. Ahora la lista la encabeza los cánceres de colon y de estómago.

UNA VIDA MARCADA

La vida le dio una lección a López a través de los niños Daniel y Ariel.

Y es que la enfermedad y los problemas del paciente los sufría la joven enfermera. “Yo pensaba que ahí en esa cama estaba un familiar”, contó.

Daniel era un bebé de dos años y lo conoció durante su internado en un hospital de la provincia de Colón.

“Yo le llevaba ropa, lo vestía y siempre estaba pendiente de él y su enfermedad”, comentó. Sin embargo, al completar su formación, no pudo verlo más y no sabe qué fue de su destino.

Más tarde conoció a Ariel, un joven con leucemia, quien le despertó el interés por aprender más sobre el cáncer.

Destaca que buscaba y leía de oncología sobre los tratamientos y la enfermedad. Incluso, llegó a discutir con los médicos por los procedimientos aplicados a Ariel.

“Estaba de vacaciones cuando Ariel falleció. No pude estar ahí para ayudarlo”, recordó.

Desde ese episodio, López dejó de involucrarse, porque, según ella, “eso llega a lastimar a uno como persona”.

UN MEJOR HOSPITAL

En 1984, López empezó a relacionarse con la gestión administrativa para tener un mejor hospital oncológico.

Para ese tiempo, el presidente Jorge Illueca creó, mediante la Ley No.11, el ION, llamado Doctor Juan Demóstenes Arosemena; bajo la dirección de Rosa María de Britton.

Tras 15 años —1999— el instituto fue trasladado a su nueva y actual sede en Ancón.

Los tiempos pasaron y López ha acompañado a ocho administraciones en el hospital brindando servicios y atención a los pacientes.

Estuvo cuatro años como docente en el Ministerio de Salud. Incluso, entre 2001 y 2002 ejerció el cargo de jefa Nacional de Enfermería de esa institución.

Casada y con dos hijos se ha enfocado en seguir estudiando. Tiene posgrado en docencia, salud comunitaria, maestría en administración de hospitales y en recursos humanos.

Su día a día transcurre entre trabajos administrativos, atención al paciente, docencia e investigación.

Tiene a su cargo 121 enfermeras y 69 técnicos y asistentes de instrumentistas.

Sin embargo, la necesidad de profesionales es constante, más en un centro hospitalario en el que la atención humana es valiosa. Se debe tener enfermeras en todas las áreas: radioterapia, quimioterapia, trasplante, intensivo, imagenología, entre otras.

“Es un trabajo preciso porque se brinda atención a personas enfermas. Si falta un personal se le falla a un paciente”, comenta.

A pesar del esfuerzo, el hospital está lejos de cumplir las normas internacionales de enfermería, que es una enfermera por cada cinco pacientes.

En el caso del Oncológico, hay 58 pacientes para cuatro enfermeras por turno, explica.

Para seguir captando y formando más enfermeras y poder brindar una atención personalizada, López solicitó al patronato del ION, en 2010, que se otorgaran becas a las enfermeras para especializarse, al igual como sucede con los médicos.

En la actualidad, con ayuda de FundaCáncer y con becas del Estado, ha logrado que 35 profesionales se especialicen en oncología y cuidados intensivos.

Su nueva lucha, junto a las autoridades médicas, es la construcción de un nuevo hospital, ya que la actual estructura no es funcional.