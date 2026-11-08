Más de 200 obras bajo la lupa de la Alcaldía de Panamá

El municipio realizó 1,945 inspecciones de campo para fiscalizar construcciones, verificar permisos y atender denuncias ciudadanas.

La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Obras y Construcciones, ordenó la suspensión de 215 obras entre enero y octubre de 2026. De ese total, 201 suspensiones ya fueron ejecutadas y 14 permanecían pendientes de notificación.

Durante ese mismo período, el municipio realizó 1,945 inspecciones de campo para fiscalizar construcciones, verificar permisos y atender denuncias ciudadanas.

Una de las principales tareas del departamento es comprobar que las construcciones cuenten con los permisos correspondientes. Estas inspecciones permiten detectar obras que incumplen los requisitos municipales y requieren la intervención de las autoridades.

La fiscalización también incluye conflictos entre vecinos. A solicitud de los jueces de paz, los inspectores realizan evaluaciones técnicas relacionadas con problemas de filtraciones y presuntas construcciones sobre servidumbres.

Estos informes aportan elementos técnicos para atender las disputas y respaldar las decisiones de las autoridades competentes.

Revisión de planos

Por otra parte, la Dirección de Obras y Construcciones modificó el proceso de revisión de planos de construcción para reducir los tiempos de espera de los contribuyentes.

La Alcaldía realizó casi 2,000 inspecciones. Elysée Fernández

Anteriormente, los interesados debían completar las subsanaciones señaladas por Ventanilla Única antes de que la Dirección de Obras y Construcciones iniciara su propia revisión. Este procedimiento podía demorar entre uno y tres meses.

Con el nuevo mecanismo, ambas dependencias podrán identificar y comunicar sus observaciones desde la primera revisión, con el propósito de agilizar el trámite y reducir la cantidad de planos pendientes de aprobación.

La Alcaldía también pidió a los contribuyentes presentar la documentación completa y atender las correcciones solicitadas por ambas instancias.

Según el gobierno local, la fiscalización municipal y la atención de estas solicitudes contribuyen a prevenir riesgos, proteger los espacios de uso común y promover un desarrollo urbano ordenado.

Datos de Contraloría contabilizan este año más de 1,000 proyectos de construcción. LP/Elysée Fernández

También permiten dar seguimiento a situaciones que afectan la convivencia y la seguridad de los residentes.

Según datos de la Contraloría, durante el primer semestre de este año se registraron alrededor de 1,200 obras nuevas y en proceso de construcción.