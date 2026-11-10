NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 2,731 personas, agrupadas en 765 familias, permanecen en 100 albergues habilitados en el país, a un mes del terremoto del 9 de octubre que afectó principalmente a la región de Azuero.

La cifra fue presentada este lunes 9 de noviembre por el secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien señaló que una de las principales prioridades es ofrecer soluciones habitacionales a las familias que perdieron sus viviendas.

300 casas en construcción mantiene el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Herrera y Coclé. 90 viviendas son impulsadas por el despacho de la primera dama. Cuatro ya están terminadas y amobladas, dos de ellas entregadas en Cañazas, Veraguas. 284 comunidades han sido atendidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), mediante su programa Casa a Casa, ha distribuido más de 81,000 bolsas de alimentos. Mientras, el Ministerio de Desarrollo Social mantiene atención social y psicológica a más de 16,000 personas.

En materia de salud, Icaza informó que 15 hospitales del Ministerio de Salud operan al 100%. La Caja de Seguro Social, por su parte, ha brindado más de 23,000 atenciones médicas en sus instalaciones y áreas de contingencia.

En educación, el Ministerio de Educación ha inspeccionado 2,000 centros escolares, de los cuales 1,342 están operativos. También se mantienen trabajos de demolición y reconstrucción en 15 planteles.

El terremoto también afectó la infraestructura del Cuerpo de Bomberos. La institución reportó daños en 18 estaciones de seis zonas regionales: Los Santos, Herrera, Veraguas, Panamá Oeste, Coclé y Chiriquí.

1 / 22 Bienvenido Flores en su casas destruidas en Hicaco, comunidad pesquera en el distrito de Soná, en la provincia de Veraguas. LP/ Alexander Arosemena

En Veraguas se registraron colapsos parciales y totales de estructuras. Además, algunos equipos rodantes quedaron atrapados o sufrieron daños.

Entre el 10 y el 20 de octubre, realizaron 2,050 inspecciones preliminares de inmuebles y destinaron más de 202,452 horas-hombre a labores de rescate, asistencia y evaluación de riesgos.

En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas reportó la rehabilitación de 70 vías en las provincias afectadas y la comarca Ngäbe-Buglé, como parte de los trabajos para recuperar la conectividad de las comunidades.