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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    ¿Más laptops significan mejor educación? Esto dice la evidencia científica

    Un análisis de 156 investigaciones internacionales elaborado por JUxlaE y Fudespa muestra que entregar computadoras no garantiza mejores aprendizajes y que su impacto depende de cómo se integran a la enseñanza.

    Aleida Samaniego C.
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    ¿Más laptops significan mejor educación? Esto dice la evidencia científica
    La evidencia internacional revisada por JUxlaE y Fudespa muestra que entregar computadoras a estudiantes no garantiza, por sí solo, mejores resultados académicos. Foto/iStock

    Durante las últimas dos décadas, gobiernos de distintos países han invertido millones de dólares en llevar computadoras a las aulas. Pero tener un dispositivo disponible no necesariamente significa aprender más.

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    Esa es una de las principales conclusiones de “El Espejismo Tecnológico”, un análisis elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE) y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), que revisó 156 investigaciones internacionales sobre tecnología y educación.

    La evidencia muestra que los programas de entrega de computadoras pueden ampliar el acceso a la tecnología y desarrollar habilidades digitales, pero no necesariamente se traducen en mejores resultados académicos. Su impacto depende de factores como el uso de los equipos, los contenidos, la metodología de enseñanza y la preparación de los docentes.

    Perú: cuando repartir computadoras no cambió los resultados

    Uno de los casos analizados es el programa One Laptop per Child (OLPC) en Perú, que distribuyó alrededor de 850,000 computadoras, con una inversión de $180 millones. El programa alcanzó cerca del 95% de las escuelas primarias públicas del país e incluyó capacitación para los docentes.

    La evaluación, realizada de forma aleatoria en 319 escuelas rurales y con un seguimiento de ocho años, encontró que los estudiantes aumentaron su acceso a los equipos y mejoraron sus habilidades para utilizarlos. Sin embargo, no se observaron mejoras estadísticamente significativas en matemáticas, comprensión lectora ni en los años de escolaridad completados.

    El único efecto positivo identificado fue una mejora modesta en las habilidades de razonamiento abstracto, pero esta no se tradujo en mejores resultados académicos ni se mantuvo en el largo plazo.

    La investigación también encontró que una parte importante del uso de las computadoras no estaba orientada a actividades académicas.

    Lea el estudio elaborado en Perú: Tecnología y desarrollo infantil: evidencia del programa “Una computadora por niño”.

    Uruguay: el desafío después de la entrega

    Uruguay apostó por una distribución masiva de computadoras y conectividad a través del Plan Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea), uno de los programas de digitalización educativa más conocidos de América Latina. La iniciativa llegó a distribuir alrededor de 700,000 computadoras entre estudiantes y docentes.

    Pese a su amplia cobertura, las investigaciones analizadas encontraron efectos nulos o pequeños en distintas áreas del aprendizaje.

    El programa también dejó en evidencia un problema que suele quedar fuera de la discusión sobre la compra de equipos: qué ocurre con las computadoras después de ser entregadas. Según el análisis de Fudespa y JUxlaE, alrededor del 27% de los equipos requería reparaciones de manera constante, mientras que el tiempo promedio de reparación era de 45 días.

    La experiencia uruguaya muestra que una política de digitalización educativa no termina con la entrega del dispositivo: también requiere recursos para mantenerlo operativo y disponible para los estudiantes.

    Adjuntos

    El Espejismo Tecnológico - JUXLAE&FUDESPA (3).pdf

    Colombia: cuando el dispositivo puede distraer

    En Colombia, una investigación experimental comparó escuelas que habían recibido computadoras con otras que no contaban con estos equipos. Los resultados mostraron efectos negativos en matemáticas y comprensión lectora en algunos grupos.

    El análisis planteó que la incorporación de los dispositivos podía generar distracciones y desplazar tiempo y recursos de otras actividades educativas.

    El caso colombiano pone el foco en un elemento clave: la tecnología no determina por sí sola cómo se utiliza ni qué efecto tendrá sobre el aprendizaje.

    India: cuando la tecnología sí produjo mejoras

    Un resultado diferente aparece en India con Mindspark, una plataforma de aprendizaje adaptativo que utiliza algoritmos para identificar las necesidades de cada estudiante y ajustar los ejercicios a su nivel.

    Después de aproximadamente cuatro meses y medio, los estudiantes que utilizaron la plataforma obtuvieron mejoras significativas, particularmente en matemáticas.

    La diferencia está en el propósito de la herramienta. En este caso, la tecnología no era el objetivo del programa, sino un recurso diseñado para intervenir directamente en el proceso de aprendizaje.

    El resultado sugiere que los efectos pueden ser distintos cuando los recursos tecnológicos forman parte de una estrategia pedagógica específica y adaptada a las necesidades del estudiante.

    Suecia: revisar el lugar de las pantallas

    La discusión sobre la digitalización también ha alcanzado a países con altos niveles de acceso tecnológico.

    Suecia, que durante años avanzó en la incorporación de herramientas digitales en sus escuelas, comenzó a revisar el uso de dispositivos, especialmente entre los estudiantes más pequeños, y a recuperar los libros de texto impresos.

    El cambio abrió un debate sobre en qué edades, materias y actividades el uso de pantallas aporta realmente un beneficio frente a otras herramientas educativas.

    La experiencia sueca muestra que incluso los sistemas educativos que avanzaron con rapidez en la digitalización están revisando cómo y cuándo utilizar la tecnología en las aulas.

    ¿Qué dicen, en conjunto, las investigaciones?

    Los casos analizados corresponden a países y programas diferentes, pero permiten identificar una constante: la entrega de computadoras no garantiza por sí sola mejores aprendizajes.

    Perú, Uruguay y Colombia muestran resultados limitados o negativos cuando los dispositivos no están acompañados de una estrategia pedagógica que oriente su uso. India ofrece un contraste: allí, la tecnología estaba diseñada para responder a una necesidad concreta del aprendizaje.

    La evidencia, por tanto, no plantea que las computadoras deban desaparecer de las aulas. Lo que cuestiona es que la simple entrega de dispositivos pueda considerarse una estrategia educativa.

    En Panamá, esta discusión ocurre mientras el Estado avanza con la compra de 54,000 laptops destinadas a docentes, una contratación que es objeto de investigación por parte del Ministerio Público y de una auditoría de la Contraloría General de la República. El proyecto para dotar de computadoras a los estudiantes, en tanto, quedó desierto.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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