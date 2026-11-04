Meduca fija en 85 las escuelas que espera reparar para marzo de 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, reconoció que la reconstrucción de los centros educativos representa un desafío por la magnitud de los daños y las reparaciones pendientes. Tres escuelas ya fueron demolidas para iniciar su construcción.

El Ministerio de Educación (Meduca) espera que la mayoría de las 85 escuelas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y que deben demolerse, estén listas para el inicio del año escolar, previsto para el 3 de marzo de 2027.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, dijo durante los desfiles patrios del 4 de noviembre, que aunque no es fácil lograrlo en tan poco tiempo, tienen previsto mantener esa meta.

“Nunca habíamos vivido esto, ni ningún ministro de Educación había tenido un reto de tratar de hacer en 4 meses 85 escuelas. Es un reto grande y lo asumo para darle el apoyo a la comunidad educativa”, expresó el funcionario.

El terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el 9 de octubre de 2026 afectó gravemente la infraestructura educativa del país, dejando un balance oficial del Ministerio de Educación de 619 escuelas dañadas y 35 completamente destruidas o inhabitables, cifra que reportes preliminares del Sinaproc elevaron a 656 planteles.

Vega Osorio reconoció que cumplir con el calendario será complejo debido a las características particulares de cada plantel y la magnitud de las intervenciones necesarias. “Haremos todo lo posible para llegar lo más cerca de las 85 escuelas. Eso no es fácil porque las escuelas no tienen un plano único, cada escuela tiene un plano diferente, por chiquita o grande que sea”, señaló.

El ministro confirmó que ya se han demolido tres centros educativos para comenzar su reconstrucción. Sin embargo, aclaró que no todas las instalaciones podrían estar disponibles para la fecha prevista.

“El reto es que el 3 de marzo, al iniciar el nuevo año escolar, tengamos la mayoría de las escuelas. Y si no las tenemos, vamos a tener las facilidades para los estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general”, aseguró.

Además de las escuelas que requieren reconstrucción, el Meduca enfrenta reparaciones en otros planteles. “La mayoría de las escuelas van a estar para marzo, porque tenemos también una gran cantidad de escuelas que nunca antes en la estadística se había tenido que reparar”, afirmó.

Escuela de Búcaro. Comunidad costera de Búcaro, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos. LP/ Alexander Arosemena

Inspecciones y seguridad de las instalaciones

El titular de Educación indicó que se han inspeccionado más de un tercio de los 3,112 centros educativos del país, con la participación de equipos técnicos integrados por ingenieros, arquitectos, electromecánicos y electricistas.

También destacó la colaboración de especialistas extranjeros de Estados Unidos y Venezuela, aunque precisó que los informes oficiales deben estar respaldados por profesionales panameños acreditados.

Ministro de Educación, Ventura Vega Osorio. LP/Alexander Arosemena

“Tengan la seguridad que solamente cuando las aulas están seguras, abrimos las mismas”, sostuvo el ministro, al reiterar que la prioridad es garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes.

En cuanto al financiamiento, explicó que se utilizarán recursos tanto de la partida de emergencia como del presupuesto del Ministerio de Educación. No obstante, advirtió sobre las dificultades para atender simultáneamente los daños en escuelas, viviendas, carreteras y puentes.

“La cosa es que es imposible hacer las cosas a la velocidad que las necesitamos”, manifestó.

Respecto a la culminación del año escolar 2026 en las provincias afectadas, indicó que las direcciones regionales tienen la responsabilidad de determinar las modalidades académicas permitidas por las disposiciones del Meduca, tomando en cuenta que el terremoto ocurrió cuando ya había transcurrido parte del último trimestre.