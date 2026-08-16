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    Prevención

    Meduca suspende clases en Bocas del Toro y parte de la comarca Ngäbe Buglé este lunes 17 de agosto

    Yasser Yánez García
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    Meduca suspende clases en Bocas del Toro y parte de la comarca Ngäbe Buglé este lunes 17 de agosto
    Estudiantes dando clases en una escuela primaria. Foto: LP / Alexander Arosemena.

    El Ministerio de Educación (Meduca) informó que este lunes 17 de agosto se suspenderán las clases en la provincia de Bocas del Toro y en 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe Buglé, debido a las condiciones climáticas registradas en estas zonas.

    En Bocas del Toro, la decisión fue adoptada durante una reunión del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ante las intensas lluvias que han provocado crecidas de ríos y quebradas, saturación de los suelos, mareas altas y fuertes vientos.

    Según el Meduca, estas condiciones podrían representar un riesgo para el traslado de estudiantes, docentes y personal administrativo, por lo que se determinó suspender las actividades escolares durante la jornada del lunes.

    La medida también se aplicará en 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, correspondientes a las zonas escolares N.° 1 a la N.° 18 de la comarca Ngäbe Buglé.

    Por su parte, Sinaproc declaró Alerta Verde por lluvias, tormentas y ráfagas de viento, a partir de las 6:00 p. m. de este domingo 16 de agosto, para sectores de la provincia de Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y la Región Naso Tjër Di, hasta que las condiciones meteorológicas sean consideradas estables.

    La medida se adopta con base en el análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que mantiene un escenario favorable para lluvias de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas, capaces de generar incrementos rápidos de los caudales de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y deslizamientos de tierra.

    Las autoridades recomendaron evitar realizar actividades acuáticas mientras permanezca vigente la alerta; no acudir a ríos, quebradas, lagos ni playas y no intentar cruzar ríos o quebradas que presenten aumento de caudal.

    Yasser Yánez García

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