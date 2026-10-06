Metro descarta daños en Albrook Mall por trabajos de la tuneladora

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá descarta, por ahora, que los desniveles, hundimientos y asentamientos reportados dentro de Albrook Mall estén relacionados con los trabajos de construcción de la Línea 3, aunque reconoce que sus sistemas de monitoreo han registrado variaciones en el terreno.

La respuesta del Metro llega después de que la administración de Albrook Mall informara el pasado viernes 2 de octubre, sobre la existencia de “asentamientos inducidos” en puntos específicos de sus instalaciones.

Afectaciones en Albrook Mall. Elysée Fernández

El centro comercial señaló entonces que las áreas afectadas estaban siendo monitoreadas y que se habían realizado estudios técnicos para determinar el comportamiento de las estructuras.

Albrook Mall no precisó cuáles eran las obras que, según su comunicado, estarían relacionadas con estos asentamientos.

Sin embargo, en el sector se desarrollan actualmente los trabajos de la Línea 3 del Metro, cuyo tramo subterráneo llega hasta el área de Albrook.

Ante las preguntas de La Prensa, el Metro indicó que el contratista HPH Joint Venture mantiene desde el inicio de la construcción un programa de instrumentación y monitoreo dentro de la huella de influencia del proyecto.

El Metro si reconoció que las mediciones han registrado variaciones.

“Los parámetros registrados han mostrado variaciones, lo cual es esperado durante el proceso de construcción”, indicó la empresa estatal.

La entidad agregó que, hasta la fecha, los análisis presentados por el contratista y elaborados por especialistas y terceros independientes “no han identificado elementos que permitan establecer una relación causal entre la construcción de la Línea 3 y las situaciones reportadas en Albrook Mall”.

La separación entre las obras, que incluyen la perforación de un túnel, y otras áreas, puede ser de apenas 600 metros.

La situación, por ahora, plantea una interrogante que todavía no tiene respuesta : ¿entonces a qué se deben los asentamientos en el centro comercial?

Según reportes de La Prensa, los problemas asociados al comportamiento del suelo en Albrook no son nuevos.

Trabajos de ampliación de la estación de Albrook. Cortesía

En julio de 2004, se conoció que en ese momento y aún sin inaugurar, el puente que conecta Albrook con la avenida Ascanio Arosemea, presentaba hundimientos.

En su momento, las fundaciones habían cedido y las losas comenzaban a separarse. Un representante del Ministerio de Obras Públicas atribuyó el problema al asentamiento del suelo.

El área de lo que hoy conocemos como Albrook, estaba formada originalmente por pantanos y que durante la construcción del Canal se realizaron trabajos de relleno y modificaciones de los cursos de agua de la zona.