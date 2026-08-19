Miambiente solicitó $134.6 millones para 2027 y recibirá $89.8 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Miambiente contará con $89.8 millones en 2027, $44.8 millones menos de los $134.6 millones que había solicitado al MEF.

El Ministerio de Ambiente (Miambiente) solicitó $134.6 millones para 2027, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó $89.8 millones, un monto prácticamente igual al presupuesto con el que cuenta la institución este año.

La diferencia entre lo solicitado y lo recomendando es de $44.8 millones. Por tanto, el presupuesto propuesto para 2027 representa 33.3% menos de lo que Miambiente había solicitado inicialmente.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, explicó la situación durante la sustentación del presupuesto de la institución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Navarro señaló que, después de revisar con el MEF las necesidades de la institución, ambas entidades consensuaron un presupuesto de $89.8 millones para 2027.

“Cuando lo consensuamos y nos pusimos de acuerdo es porque estamos satisfechos de que, con los recursos que dispone el país, es un presupuesto con el que podemos hacer nuestro trabajo”, afirmó.

Según el ministro, el monto propuesto para 2027 es prácticamente idéntico al presupuesto de 2026, por lo que Miambiente considera que podrá desarrollar su programa de trabajo con los recursos asignados.

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente. Foto/Archivo

¿En qué se utilizarán los $89.8 millones?

El presupuesto presentado para 2027 contempla $57.8 millones para funcionamiento y aproximadamente $32 millones para inversión.

Esto representa una distribución de 64.35% para funcionamiento y 35.6% para inversión, de acuerdo con la presentación realizada por Navarro.

Dentro del presupuesto de inversión, Miambiente contempla $19.4 millones para áreas protegidas y biodiversidad, $10.1 millones para gestión ambiental y aproximadamente $2.5 millones para gestión integrada de cuencas hidrográficas.

Navarro destacó que una de las prioridades será la conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que comprende más del 32% del territorio nacional, según explicó.

También se contemplan recursos para la recuperación y protección de cuencas hidrográficas que abastecen a potabilizadoras, comunidades rurales y actividades productivas.

Recursos para recuperar cuencas

Entre los proyectos incluidos para 2027 está el fortalecimiento de 44 comités de cuencas hidrográficas, para lo cual se contempla una inversión de $590,000.

El ministerio también plantea fortalecer el programa Alianza por el Millón de Hectáreas, con el objetivo de reforestar 300 hectáreas adicionales durante 2027.

A esto se suman $100,000 para la restauración de bosques ribereños y suelos degradados, como parte del Programa Nacional de Restauración Forestal.

Navarro sostuvo que las cuencas prioritarias serán aquellas donde se encuentran las potabilizadoras, los comités de agua de las comunidades rurales y las fuentes utilizadas para actividades agrícolas, productivas y turísticas.