MiBus pondrá a circular cerca de mil unidades para atender demanda con nueva reapertura

TRANSPORTE

Con la proyección de poner a circular cerca de mil buses, la empresa MiBus se prepara para atender la demanda de usuarios, a partir de este lunes 28 de septiembre, con el inicio de nuevas actividades económicas.

Juan Yau, director de logística y servicios de la empresa que presta el servicio de transporte colectivo, resaltó que tienen programado realizar unos 10 mil viajes por día a partir del lunes. Para tal fin se hizo un pequeño ajuste, ya que estaban haciendo entre 9 mil 600 y 9 mil 700 viajes diarios.

Yau informó que estarán circulando más de mil buses y que todavía no ha llegado al 100% de la capacidad de total de operación.

“Hicimos un ajuste, principalmente a las horas que este tipo de comercios tiene la reapertura. Los restaurantes, en su gran mayoría, y los centros comerciales abren a las 10:00 a.m., hemos fortalecido esas horas para poder atender a esos usuarios”, afirmó Yau.

Destacó que de acuerdo con el monitoreo que llevan a cabo de la demanda diaria la hora pico, a las 6:00 a.m., no se verá muy afectada.

“Estadísticamente, desde que se dieron las reaperturas, las 6:00 a.m. sigue siendo la hora que más personas se mueven en el sistema de transporte, no ha variado”, afirmó Yau, quien dijo que incluso esto se mantuvo con el fin de las restricciones de movilidad por hora y género.

Sostuvo que las 4:00 p.m. es la hora en donde se dan un gran movimiento de usuarios y que en el resto de las horas se movilizan menos.

Detalló que con la apertura de los centros comerciales y los restaurantes, las personas de esas actividades se movilizarán entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m., que para ellos no es la hora de mayor demanda.

“Esas horas las vamos a reforzar para que las personas que trabajan en estos negocios puedan tener la movilidad en el sistema”, señaló.

Sobre las medidas de bioseguridad, reiteró que se mantienen vigilantes del cumplimiento de las mismas y que para tal fin se apoyan con las autoridades de seguridad.

El Metrobus está transportando 45 usuarios dentro de cada unidad y los puestos están debidamente señalizados para cumplir con el distanciamiento físico.

Yau recordó que mantienen su campaña para incentivar a los usuarios a acatar las medidas sanitarias.