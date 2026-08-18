Minsa alerta por venta ilegal de cosméticos sin registro sanitario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa alertó sobre la venta ilegal de cosméticos sin registro sanitario y pidió suspender su comercialización, entre ellos Dermoclean y Dayli.

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de cosméticos que no cuentan con registro sanitario ni cumplen los requisitos establecidos por la legislación panameña.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas detectó productos que aparecen como fabricados por E&M Chemical Int. empresa que, según la entidad, no posee Licencia de Operación ni Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). En consecuencia, los productos identificados tampoco cuentan con el registro sanitario correspondiente.

Entre los artículos detectados están Dermoclean, un jabón antiséptico antibacterial líquido en presentaciones de 100 y 200 mililitros y Dayli, jabón de manos de 525 mililitros.

El Minsa pidió a la población no comprarlos, utilizarlos ni distribuirlos, y ordenó a distribuidores y establecimientos suspender inmediatamente su comercialización.

También los promocionaban en redes sociales

El Minsa también detectó la promoción y venta de cosméticos, desinfectantes y antisépticos a través de redes sociales, mediante la cuenta “emmchemical”, con el perfil “E&MM Chemical”.

De acuerdo con el Minsa, este establecimiento no aparece en el registro de establecimientos autorizados por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, por lo que los productos que promociona tampoco cuentan con los requisitos sanitarios correspondientes.

Ante esta situación, el Minsa recomendó a los consumidores no adquirir cosméticos en la calle, redes sociales o sitios de internet que no garanticen su procedencia y las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Además, instó a verificar que los productos cuenten con un registro sanitario vigente antes de comprarlos.

La población puede reportar establecimientos o personas que comercialicen estos productos a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas o al 501-0306. En caso de presentar una reacción adversa tras utilizar alguno de estos productos, se recomienda acudir a la instalación de salud más cercana.