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    Salud pública

    Minsa aplicará desde el 24 de agosto anticuerpo contra el virus sincitial

    El anticuerpo monoclonal será aplicado a recién nacidos y lactantes en áreas priorizadas. El Minsa destinó $3.5 millones para su adquisición y capacitó a más de 100 profesionales de salud.

    Aleida Samaniego C.
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    Minsa aplicará desde el 24 de agosto anticuerpo contra el virus sincitial
    El virus respiratorio sincitial causa una infección que afecta a los pulmones y a las vías respiratorias. iStock

    El Ministerio de Salud (Minsa) comenzará el próximo 24 de agosto la aplicación del anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio (VSR) en recién nacidos y lactantes, como parte de una estrategia para reducir el riesgo de enfermedad grave y hospitalizaciones asociadas con este virus.

    Las primeras dosis llegarán a Panamá esta semana y serán distribuidas en las 15 regiones de salud. La aplicación tendrá prioridad en áreas como las comarcas y la provincia de Darién, informó el Minsa este lunes 17 de agosto.

    La estrategia está dirigida a recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna contra el VSR durante el embarazo. Más de 100 profesionales de salud participaron este lunes en la capacitación nacional para preparar la implementación del medicamento.

    Una estrategia contra el VSR

    El jefe de la Sección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Minsa, Edgardo Ureña, explicó que el anticuerpo forma parte de una estrategia mixta de prevención, que combina la vacunación durante el embarazo con la protección directa de los bebés.

    El objetivo es ampliar la cobertura en las áreas priorizadas y reducir los casos graves y las hospitalizaciones relacionadas con el VSR.

    El director de Medicamentos e Insumos del Minsa, Eric Conte, informó que el Estado destinó $3.5 millones para adquirir el anticuerpo monoclonal.

    Por tratarse de un producto biotecnológico, requiere condiciones específicas de conservación y transporte, incluida la cadena de frío, para garantizar su distribución a las distintas regiones del país.

    Minsa aplicará desde el 24 de agosto anticuerpo contra el virus sincitial

    ¿Cómo funciona?

    El anticuerpo se administra mediante una sola inyección intramuscular y proporciona protección inmediata contra el VSR.

    Este virus es una de las principales causas de bronquiolitis y hospitalización en bebés.

    A diferencia de la vacuna, el anticuerpo monoclonal proporciona directamente las defensas necesarias para proteger al bebé.

    La vacuna contra el VSR se administra a mujeres embarazadas entre las 30 y 36 semanas de gestación y también a personas mayores de 60 años.

    Con la incorporación del anticuerpo, el Minsa amplía las medidas de prevención contra el VRS y suma una herramienta para proteger directamente a los bebés que no cuentan con la protección derivada de la vacunación materna.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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