NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó 99 casos de malaria entre trabajadores de Merca Panamá, principalmente carretilleros y personal eventual que labora en los alrededores del mercado.

De los afectados, 12 abandonaron el tratamiento médico, por lo que las autoridades sanitarias mantienen gestiones para localizarlos y garantizar que completen el esquema.

La directora nacional de Salud, Yelkys Gill, informó que preparan un plan de trabajo para intervenir las áreas perimetrales del mercado, con el objetivo de modificar las condiciones ambientales que favorecen la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad.

Durante una reunión intersectorial, en la que participaron representantes del municipio, el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la región de salud y la administración de Merca Panamá, se coordinaron medidas para atender el brote y prevenir su propagación hacia otras comunidades.

De los 99 pacientes identificados, 52 se encuentran en tratamiento o ya lo finalizaron, 33 están en proceso de completar el esquema y 12 lo abandonaron.

El doctor Jonathan Guerra, de Salud Pública, explicó que aproximadamente el 75% de los afectados son carretilleros, trabajadores informales que permanecen entre dos y tres días en Merca Panamá y luego regresan a sus corregimientos de residencia.

Gill indicó que el abordaje requiere la participación de distintas instituciones, debido a las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla la actividad laboral de estas personas.

En cuanto a la muerte de una persona que tenía malaria, la directora nacional de Salud aclaró que, aunque se confirmó que el paciente padecía la enfermedad, no se ha establecido que la malaria haya sido la causa del fallecimiento.

Como parte de las medidas de vigilancia, la institución prevé ampliar las evaluaciones a quienes ingresan a Merca Panamá durante la madrugada y a personas que no presentan síntomas.