NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre un caso de tosferina en la provincia de Los Santos, correspondiente a un paciente de 43 años, residente en Tonosí cabecera.

De acuerdo con la entidad, el paciente está internado en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, donde se encuentra estable y recibe tratamiento médico.

El Minsa destacó que, como parte de las acciones sanitarias, se inició la investigación epidemiológica, se realizó el bloqueo perifocal y se comenzó el tratamiento profiláctico a los contactos estrechos, con el propósito de prevenir nuevos contagios.

Cabe recordar que la tosferina es una enfermedad bacteriana del sistema respiratorio, transmisible de persona a persona por medio de los fluidos nasales o la saliva. La enfermedad es tratada mediante vacunas.

El Minsa hizo un llamado a la población a mantener la calma y seguir las orientaciones del personal de salud.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico 40 del Minsa (del 4 al 10 de octubre), en este 2026 se habían confirmado 102 casos de tosferina.