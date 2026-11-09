Minsa confirma muerte de una niña por tosferina y reporta 124 casos de malaria en Merca Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una niña de un año y cuatro meses falleció en Santa Fe, mientras que otra menor de ocho meses permanece bajo tratamiento. Las autoridades sanitarias también buscan a 15 pacientes con malaria que abandonaron la medicación.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este lunes 9 de noviembre el fallecimiento de una niña de un año y cuatro meses, residente en Platanares, distrito de Santa Fe, tras ser diagnosticada con tosferina, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores de edad.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, informó que durante esta semana se reportaron cuatro casos de tosferina, correspondientes a dos menores de edad y dos adultos, ninguno de los cuales tenía antecedentes de vacunación contra esta enfermedad.

Entre los casos identificados figura una segunda menor, de ocho meses, también residente en Platanares, quien se encuentra estable y recibe tratamiento médico.

Gill explicó que los análisis de laboratorio realizados a la niña fallecida también identificaron la presencia de otros agentes virales, entre ellos rinovirus, adenovirus y enterovirus, además de una condición nutricional que complicaba su estado de salud.

Los otros dos casos corresponden a un adulto de 43 años, residente en Tonosí, y otro de 46 años, procedente de la provincia de Herrera.

Ante estos reportes, el Minsa mantiene la vigilancia epidemiológica y desarrolla jornadas de vacunación de barrido entre las personas que tuvieron contacto con los pacientes diagnosticados, con el propósito de evitar nuevas transmisiones.

La funcionaria reiteró la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, particularmente en los niños pequeños, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.

Entre los síntomas de la tosferina se encuentran la tos persistente e intensa, episodios repetitivos de tos seca y fiebre. En los menores, los ataques de tos pueden provocar vómitos y dificultad para recuperarse entre episodios.

Malaria: 124 casos en Merca Panamá y 15 pacientes abandonaron el tratamiento

Por otra parte, el Minsa informó que se han registrado 124 casos de malaria en los alrededores de Merca Panamá, situación que ha llevado a intensificar las acciones de vigilancia epidemiológica, control de mosquitos y coordinación con otras instituciones.

De acuerdo con Gill, de los 124 afectados, 59 han completado satisfactoriamente el tratamiento, 50 continúan bajo atención médica y otros 15 abandonaron la medicación.

Las autoridades sanitarias realizan gestiones para localizar a estos últimos pacientes y garantizar que retomen el tratamiento correspondiente.

El Minsa mantiene la vigilancia epidemiológica en los alrededores de Merca Panamá por los casos de malaria. Cortesía

Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades es que aproximadamente el 75 % de los afectados son trabajadores informales, principalmente carretilleros que desarrollan sus actividades en Merca Panamá.

Para controlar el brote y evitar su propagación hacia otras áreas urbanas, el Minsa anunció una jornada multisectorial de limpieza en las zonas perimetrales del mercado, con la participación del Ministerio de Ambiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el municipio y la Policía Nacional, entre otras entidades.

Gill explicó que las fumigaciones por sí solas no son suficientes para controlar la enfermedad, por lo que es necesario intervenir los espacios que favorecen la reproducción del mosquito transmisor, incluyendo áreas verdes, drenajes y lugares con acumulación de agua.

Como parte de las medidas, se establecerá un punto de control en los accesos a Merca Panamá para identificar a personas con síntomas febriles y facilitar su evaluación médica.

El Minsa también mantiene un puesto de salud que funciona las 24 horas, mientras que el personal de control de vectores desarrolla labores desde la 1:00 a. m., durante los horarios de mayor actividad del mosquito.

La malaria puede provocar fiebre intermitente, escalofríos, dolor de cabeza y dolores musculares. Las autoridades recomiendan buscar atención médica ante la aparición de estos síntomas, especialmente entre quienes trabajan o permanecen en zonas con presencia de mosquitos.

Gill aclaró que la malaria no se transmite por contacto directo entre personas, ni mediante el consumo de alimentos o agua. El contagio ocurre por la picadura de un mosquito infectado.

El Minsa reiteró el llamado a utilizar repelentes, vestir ropa que cubra brazos y piernas, eliminar acumulaciones de agua y cumplir estrictamente los tratamientos médicos prescritos.