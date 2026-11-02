NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un nuevo caso de malaria, luego de que una paciente de 30 años diera positivo a la enfermedad.

De acuerdo con la entidad, la paciente, que es residente en Isla Cañas, Los Santos, estuvo fuera de su comunidad desde el 4 hasta el 29 de octubre, tras viajar, antes del terremoto, a un campamento de capacitación para guardabosques en Camino de Cruces, provincia de Panamá.

“De acuerdo con la investigación epidemiológica, la paciente adquirió la enfermedad durante su participación en dicho campamento”, se indica en el comunicado del Minsa.

La entidad resaltó que el personal de Control de Vectores se encuentra en el área de residencia de la paciente, donde desarrolla acciones de bloqueo epidemiológico y control vectorial, con el objetivo de prevenir la aparición de casos de transmisión local.

De igual manera, se indica que se contabilizan tres casos de malaria en la provincia de Los Santos, ninguno de ellos asociado a transmisión local.