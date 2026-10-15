Mulino anuncia que Panamá se incorpora al sistema de alertas sísmicas de Google, pero aún no está habilitado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente José Raúl Mulino anunció que, mediante la cooperación con Google, Panamá fue incluido en el sistema gratuito de alertas sísmicas de Android, que permite advertir a los usuarios sobre un terremoto antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes.

Panamá será incorporado al Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una herramienta tecnológica gratuita desarrollada por Google que permite detectar terremotos y enviar advertencias a los teléfonos móviles antes de que las ondas sísmicas más intensas alcancen determinadas zonas.

El anuncio fue realizado este jueves 15 de octubre por el presidente de la República, José Raúl Mulino, a través de su cuenta oficial en la red social X.

El aviso fue exactamente a las 12:56 p.m. Hasta la 1:29 p.m. el sistema no estaba operativo.

“Gracias a la cooperación con Google, nuestro país ha incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una tecnología gratuita que permite detectar terremotos y advertir a la población antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes”, publicó el mandatario.

¡Buenas noticias para Panamá! 🇵🇦



Gracias a la cooperación con @Google, nuestro país ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de @Android, una tecnología gratuita que permite detectar terremotos y advertir a la población antes de que lleguen las ondas sísmicas más… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 15, 2026

Mulino destacó la importancia de contar con mecanismos de alerta temprana para reducir los riesgos asociados a los movimientos telúricos.

“Una herramienta que permite ganar tiempo ante un sismo, donde cada segundo cuenta para proteger la vida”, agregó.

Sin embargo, en un intento por activar la alerta, en varios teléfonos Android consultados aparece el mensaje que la función no está habilitada para esta región.

Mensaje que aparece actualmente en los dispositivos móviles en Panamá.

¿Cómo funciona el sistema de alertas sísmicas de Google?

De acuerdo con la información oficial de Google, el sistema utiliza los acelerómetros incorporados en los teléfonos Android, sensores capaces de identificar vibraciones que podrían corresponder a un movimiento sísmico.

Cuando varios dispositivos ubicados en una misma zona detectan movimientos similares, envían señales a los servidores de Google, que analizan los datos para determinar si está ocurriendo un terremoto, estimar su ubicación y magnitud y emitir las advertencias correspondientes.

La tecnología aprovecha que las señales de comunicación viajan mucho más rápido que las ondas sísmicas. Esto permite que, en determinadas circunstancias, los usuarios reciban una notificación segundos antes de experimentar las sacudidas más fuertes.

El sistema contempla dos tipos de notificaciones para terremotos de magnitud 4.5 o superior:

1 Alerta de precaución (Be Aware): advierte sobre movimientos leves o débiles que podrían sentirse en la zona. 2 Alerta para actuar (Take Action): se emite cuando se prevén sacudidas moderadas o intensas y recomienda adoptar inmediatamente medidas de protección.

Estas advertencias pueden aparecer en la pantalla del teléfono acompañadas de información sobre el movimiento sísmico y recomendaciones de seguridad.

blog.google

¿Cómo activar las alertas sísmicas en Android?

Google explica que las alertas están activadas de manera predeterminada en los dispositivos compatibles, aunque los usuarios pueden verificar su configuración siguiendo estos pasos:

1 Ingresar a Ajustes o Configuración del teléfono. 2 Seleccionar Seguridad y emergencias. 3 Buscar la opción Alertas de terremotos o Alertas de sismos. 4 Comprobar que la función esté activada. 5 Mantener habilitados los servicios de ubicación y una conexión a internet mediante datos móviles o Wi-Fi.

En algunos dispositivos, la función se encuentra dentro del apartado de Ubicación o de los servicios de seguridad de Google.

¿Las alertas permiten predecir un terremoto?

Google aclara que esta tecnología no predice los terremotos. Su funcionamiento consiste en detectar un sismo que ya comenzó y advertir sobre la posible llegada de las ondas más intensas.

Tampoco garantiza que todas las personas reciban una notificación antes de sentir el movimiento. La advertencia puede llegar antes, durante o después del inicio de las sacudidas, dependiendo de la ubicación del usuario, la distancia al epicentro y las condiciones de detección y comunicación.

La compañía también señala que no todos los terremotos pueden detectarse y que las estimaciones iniciales de magnitud e intensidad pueden presentar diferencias respecto de los registros científicos posteriores.