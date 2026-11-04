NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá celebró este martes 4 de noviembre el Día de los Símbolos Patrios con desfiles en dos rutas de la capital: la primera, desde el Casco Antiguo hasta la avenida Balboa, y la segunda, por la vía España.

La jornada contó con la participación de delegaciones de 26 centros educativos en la Ruta 1 y 33 en la Ruta 2, además de bandas independientes y estamentos de seguridad.

1 / 53

Las bandas escolares y delegaciones rindieron homenaje a la bandera, el escudo y el himno nacional, en una jornada que reunió música, tradiciones, vestimenta y expresiones propias de las celebraciones del Mes de la Patria.