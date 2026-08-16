OIR denuncia cambios no autorizados al nuevo sistema de pensiones; CSS niega traslados automáticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Coordinadora OIR denunció presuntos cambios no autorizados al nuevo sistema de pensiones mediante Mi Caja Digital, mientras el director de la CSS, Dino Mon, negó que los traslados se realicen de forma automática.

A pocos días de que venza el plazo —el próximo 18 de agosto— para que los asegurados decidan si permanecen en su sistema de pensiones o pasan al nuevo régimen, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales Independientes en Resistencia (OIR) denunció presuntas irregularidades en el proceso de cambio que se realiza mediante la plataforma Mi Caja Digital de la Caja de Seguro Social (CSS).

Mediante un comunicado, la organización aseguró haber recibido “innumerables denuncias” de personas que afirman que, al ingresar por primera vez a la plataforma, aparecen registradas en el Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria (Sucgs), pese a que aseguran no haber autorizado el cambio.

OIR expresó dudas sobre la seguridad y transparencia del mecanismo utilizado por la CSS para que los asegurados del sistema mixto decidan si migran voluntariamente al nuevo régimen, cuyo plazo vence este martes 18. La organización advirtió que el traslado debe responder a una decisión expresa del asegurado y no puede realizarse de manera automática.

Ante estas inquietudes, OIR pidió a la Junta Directiva de la CSS establecer un mecanismo adicional de confirmación mediante la firma del asegurado. También señaló las desigualdades en el acceso a herramientas tecnológicas y los antecedentes de incidentes de ciberseguridad de la institución, por lo que consideró necesario reforzar la protección y la verificación de la voluntad de los afiliados.

Ante estos señalamientos, La Prensa consultó al director de la CSS, Dino Mon, quien salió al paso de las denuncias y negó que la institución esté trasladando automáticamente a los asegurados al nuevo sistema de pensiones.

Director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Mon afirmó que ninguna persona puede ser cambiada de sistema sin su autorización, debido a que el proceso requiere que el propio asegurado ingrese a la plataforma con sus credenciales y genere un documento en PDF que respalde su decisión.

Agregó que “ninguna persona ha sido cambiada a ningún sistema si no tiene de alguna manera el PDF del cambio. El cambio automático, efectivamente, es luego del día 18, el que decide quedarse en su sistema, se queda automáticamente en tu sistema”, dijo Mon.

Con respecto a las atenciones en las agencias que de forma extraordinaria se han habilitado este sábado y domingo, el director de la CSS que “en la agencia no se le cambia a nadie. Lo que se les da es una asesoría de cómo utilizar el sistema”, explicó el director, quien calificó las denuncias sobre cambios automáticos como “un disparate”.

Según Mon, algunos de los casos reportados podrían corresponder a personas que, años atrás, decidieron voluntariamente pasar del sistema de beneficio definido al sistema mixto. La CSS, aseguró, conserva los formularios y registros que respaldan esas decisiones.

CSS promete investigar cada reclamo

Mon indicó que los asegurados que consideren que fueron cambiados sin su consentimiento pueden presentar un reclamo para que la CSS revise individualmente sus registros.

“Si encontráramos que alguien no firmó una solicitud de cambio y lo cambiaron automáticamente, esa reclamación sería válida”, afirmó.

El director señaló que la institución ha atendido casos de personas que aseguraban no recordar haber realizado un cambio de sistema, pero que, tras revisar los documentos históricos, se encontró el respaldo de la decisión adoptada en su momento.

La CSS también pidió a quienes tengan dudas o reclamos que los presenten antes del 18 de agosto, fecha en que vence el plazo establecido para tomar la decisión. Mon aseguró que, incluso después de esa fecha, los casos serán analizados individualmente y, si se comprueba un error atribuible a la institución, se habilitará el sistema para que el asegurado pueda tomar nuevamente su decisión.

La controversia se produce mientras la CSS intensifica la atención y orientación a los asegurados que deben definir su situación frente al nuevo sistema de pensiones.