Ordenan nueva paralización del proyecto Naturabocas por incumplimiento en Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) volvió a paralizar este sábado 31 de octubre el proyecto Naturabocas, ubicado en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, tras comprobar que continuaban los trabajos de relleno en el frente de mar, pese a una orden de suspensión de las obras emitida desde el año pasado.

La medida se adoptó luego de que informes técnicos de la institución constataran que la empresa Inversiones Brisas de Bocas del Toro, S.A., responsable del proyecto, mantenía las actividades que habían motivado la orden de paralización.

Proyecto Naturabocas, ubicado en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro. MiAmbiente

Según MiAmbiente, la empresa fue declarada en desacato por incumplir la resolución que ordenaba detener los trabajos de relleno, aun después de haber sido notificada formalmente.

Durante el operativo se ordenó el cese total de las actividades de construcción, el apagado de la maquinaria y el retiro del personal que permanecía en el área. Además, le otorgó a la empresa un nuevo plazo de 30 días hábiles para retirar completamente el relleno del fondo marino y demostrar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.

Relleno depositado ilegalmente sobre el fondo marino. MiAmbiente

La entidad también anunció que remitirá copias autenticadas del expediente al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos ambientales y desobediencia a la autoridad.

Primera sanción

De acuerdo con el comunicado de la cartera ministerial, la empresa ya había sido sancionada el año pasado, con una multa de $9,999, “por incumplimiento de medidas de mitigación, reincidencia en las obras de relleno ilegal y afectación ambiental grave”, mediante la la resolución DRBT-012-2025 del 30 de enero de 2025.

Relleno depositado ilegalmente sobre el fondo marino. MiAmbiente

Dicha resolución también ordenaba restaurar el área afectada, aplicar medidas de mitigación y compensación ambiental y retirar todo el material de relleno depositado ilegalmente sobre el fondo marino.

MiAmbiente aseguró que la empresa presentó recursos de reconsideración y revisión administrativa, pero estos fueron rechazados. La institución reiteró posteriormente la orden de retirar el material y cumplir con las medidas de recuperación ambiental.