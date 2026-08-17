Orillac defiende a Ventura Vega ante las críticas por su llegada al Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, defendió la designación de Ventura Vega y pidió esperar su gestión al frente del Meduca.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, defendió este lunes la designación de Ventura Vega como nuevo ministro de Educación, ante las críticas surgidas tras su llegada al Ministerio de Educación (Meduca).

En declaraciones a medios de comunicación, Orillac aseguró que Vega tiene la capacidad para asumir el cargo y destacó su experiencia en diferentes posiciones dentro de la administración pública.

“Yo creo que el licenciado Ventura Vega tiene toda la capacidad, ha demostrado en los diferentes cargos en los cuales ha ocupado su buen manejo”, afirmó.

El ministro de la Presidencia también pidió esperar a que Vega asuma sus funciones antes de valorar su gestión.

“Esperemos y dejemos que el licenciado Vega haga lo propio y pueda mantener el programa que viene con el gobierno desarrollando con el tema de educación”, manifestó.

Orillac se refiere a la salida de Lucy Molinar

Orillac también fue consultado sobre la salida de Lucy Molinar del Meduca.

El ministro señaló que su salida responde a un asunto personal relacionado con el proceso de adquisición de computadoras portátiles para docentes, un caso que, según dijo, continúa bajo análisis.

“Es un tema que se está estudiando, analizando y obviamente la ministra puso una denuncia en cuanto al proceso y esperemos los resultados de ello”, indicó.

Molinar presentó su renuncia al cargo el pasado 12 de agosto de 2026. Posteriormente, el procurador de la Nación, Luis Gómez, confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación relacionada con la contratación de las computadoras, luego de recibir una solicitud de la exministra.

Con la designación de Vega, el gobierno busca dar continuidad a los programas que desarrolla en materia educativa.

Las declaraciones de Orillac se dieron durante una Mega Feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), realizada en Los Pueblos.