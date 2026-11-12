NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En su último reporte epidemiológico, el Ministerio de Salud informó que en 2026 se han confirmado 11,080 casos de dengue, mientras que las muertes a causa de la enfermedad suman 20.

Hasta la semana epidemiológica 40, correspondiente al período del 4 al 10 de octubre de 2026, se han registrado 11,080 casos acumulados de dengue en todo el país, cifra que representa una disminución, en comparación con los reportados en la misma semana de 2025, cuando se contabilizaron 12,846 casos.

Las regiones de salud con más casos confirmados este año son Colón, con 2,521; la región Metropolitana, con 2,474; Chiriquí, con 1,380; Panamá Oeste, con 1,086; San Miguelito, con 898; Panamá Norte, con 866; y Panamá Este, con 569.

Por su lado, la región de Bocas del Toro registra 536 casos; Herrera, 308; Veraguas, 128; Los Santos, 94; la comarca Ngäbe-Buglé, 81; Coclé, 60; la comarca Guna Yala, 46; y Darién, 33.

9,644 casos de dengue sin signos de alarma. 1,372 casos de dengue que presentan signos de alarma. 64 casos de dengue grave.

El informe epidemiológico indica que se mantiene un acumulado de 20 defunciones asociadas al dengue.

Estas muertes corresponden a Colón, con 4; mientras que Bocas del Toro, Los Santos y Chiriquí registran tres cada una. En tanto, en la región Metropolitana se reportan dos muertes; San Miguelito, Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste y Veraguas registran una defunción cada una.

Las autoridades de Salud reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, especialmente la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.