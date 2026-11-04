Panamá celebra el Día de los Símbolos Patrios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente José Raúl Mulino encabeza este miércoles 4 de noviembre los actos protocolares en el Palacio Presidencial, que incluyen la izada de la bandera, el juramento al pabellón nacional y la entrega de la enseña patria al abanderado oficial, Ricardo Koyner. Los desfiles están programados para comenzar a las 8:30 a.m.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este miércoles 4 de noviembre los actos oficiales por el Día de los Símbolos de la Nación, en el Palacio Presidencial, con la participación de la primera dama, autoridades de los órganos del Estado, ministros y representantes de instituciones públicas.

La ceremonia comenzó a las 7:00 a.m. con la izada de la bandera nacional a cargo del mandatario, seguida del juramento a la bandera por la Asociación de Muchachas Guías de Panamá y la entrega del pabellón nacional al abanderado oficial, Ricardo Koyner, cafetalero y empresario.

Koyner es productor de café panameño, CEO de Kotowa y presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP).

“Hoy más que nunca se luce el porvenir de la Patria”, dijo el presidente al destacar además los 104 años de la Banda Republicana, que actualmente está bajo la dirección del profesor Dimas Rodríguez.

Precisó además, el presidente Mulino, que las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre siguen muy presentes para solventar los problemas.

Este 4 de noviembre se celebra el día de los símbolos patrios. LP/Alexander Arosemena

Además, sostuvo que no hay ningún motivo para solicitar actualmente ninguna sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional.

A las 8:30 a.m. está previsto el inicio de los desfiles patrios. La ruta 1 será en el Casco Antiguo y la ruita 2 en Vía España.

Esta conmemoración está establecida en la Ley 2 del 23 de enero de 2012, que reformó la Ley 34 de 1949 y declaró el 4 de noviembre como el Día de los Símbolos de la Nación.

Anteriormente, la fecha era conocida como el Día de la Bandera, cuyo diseño fue concebido por Manuel Encarnación Amador Terreros y confeccionado por María Ossa de Amador, con la colaboración de Angélica Bergamotta de Ossa, en los primeros días de la República, en noviembre de 1903.