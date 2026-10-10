Parque Omar estará abierto para quienes busquen resguardo tras el sismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El parque recreativo Omar, ubicado en San Francisco, permanecerá abierto para recibir a las personas que prefieran resguardarse fuera de sus viviendas ante las réplicas del terremoto que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre.

La Casa Club del parque fue habilitada para acoger a vecinos que deseen permanecer en un espacio seguro mientras continúa la actividad sísmica, se informó.

Previamente, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá actualizó a 7.5 la magnitud del terremoto y reportó, a través de su director, Néstor Luque, más de 100 réplicas sentidas en todo el país.

El Despacho de la Primera Dama informó que el parque continuará disponible para las familias que lo requieran. Sin embargo, advirtió que el uso de los servicios sanitarios será limitado debido a la reducción del suministro de agua potable.

Las autoridades han pedido a la población mantener la calma, seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y consultar información únicamente a través de canales oficiales.