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    ASISTENCIA ECONÓMICA

    PASE-U 2026: Ifarhu entregará tarjetas en Arraiján desde el 24 de agosto

    Aleida Samaniego C.
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    PASE-U 2026: Ifarhu entregará tarjetas en Arraiján desde el 24 de agosto
    Las tarjetas del PASE-U permitirán a los acudientes acceder al beneficio estudiantil mediante el nuevo sistema de pago. Foto/Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en coordinación con la Caja de Ahorros, continuará desde este lunes 24 de agosto la entrega de tarjetas destinadas al cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Panamá Oeste.

    La jornada comenzará en el distrito de Arraiján y se extenderá hasta el sábado 29 de agosto, de acuerdo con el cronograma establecido por la institución.

    Para esta primera jornada están previstas 34,056 tarjetas, que permitirán facilitar el cobro del beneficio a 49,203 estudiantes.

    La entrega forma parte del proceso de modernización del pago del PASE-U, mediante el cual los beneficiarios reciben una tarjeta de la Caja de Ahorros para acceder a los recursos del programa. El Ifarhu ya ha implementado este mecanismo en otras provincias del país.

    ¿Qué deben hacer los acudientes?

    Los acudientes deben revisar previamente el cronograma publicado por el IFARHU para confirmar el lugar, la fecha y el horario que les corresponde para retirar la tarjeta.

    También deben acudir con su cédula de identidad personal vigente.

    La institución recomienda, además, tener previamente descargada en el teléfono celular la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, utilizada para la validación y activación del beneficio. En jornadas anteriores, el Ifarhu ha establecido horarios de atención de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.

    El Ifarhu recordó a los acudientes que deben consultar únicamente los canales oficiales y el calendario correspondiente para evitar confusiones sobre los puntos y fechas de entrega.

    El PASE-U beneficia a estudiantes de primaria, premedia y media que cumplen con los requisitos establecidos para recibir la asistencia económica. Actualmente, el programa alcanza a más de 671 mil estudiantes en todo el país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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