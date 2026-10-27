PASE-U: dónde retirar las tarjetas PUNCH desde el 27 de octubre

A partir de este martes 27 de octubre, las sucursales de la Caja de Ahorros estarán habilitadas, en sus horarios regulares, para entregar tarjetas PUNCH a las personas que no pudieron retirarlas en las fechas establecidas junto al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
Las tarjetas PUNCH se utilizan para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y de los beneficios correspondientes a los programas de becas y asistencias económicas.
La entrega se realizará en las sucursales de la Caja de Ahorros a nivel nacional, con excepción de las siguientes, que permanecen cerradas:
Penonomé.
Santiago Centro.
La Bolívar, en Las Tablas.
Tolé, Chiriquí.
Soná, Veraguas.
La entidad bancaria también informó que las personas que hayan perdido su tarjeta PUNCH o necesiten reponerla pueden solicitar una nueva en cualquiera de las sucursales habilitadas, por un costo de $3.
Según el Ifarhu, hasta la fecha se han entregado 430,988 tarjetas PUNCH a nivel nacional, destinadas a facilitar el cobro del PASE-U y de los beneficios de los programas de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido, entre otros.
La distribución ha llegado a las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, así como a la región de Kankintú.