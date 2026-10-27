PASE-U: dónde retirar las tarjetas PUNCH desde el 27 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La entrega se realizará en los horarios regulares de las sucursales habilitadas, excepto cinco que permanecen cerradas.

A partir de este martes 27 de octubre, las sucursales de la Caja de Ahorros estarán habilitadas, en sus horarios regulares, para entregar tarjetas PUNCH a las personas que no pudieron retirarlas en las fechas establecidas junto al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Las tarjetas PUNCH se utilizan para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y de los beneficios correspondientes a los programas de becas y asistencias económicas.

La entrega se realizará en las sucursales de la Caja de Ahorros a nivel nacional, con excepción de las siguientes, que permanecen cerradas:

Penonomé.

Santiago Centro.

La Bolívar, en Las Tablas.

Tolé, Chiriquí.

Soná, Veraguas.

La entidad bancaria también informó que las personas que hayan perdido su tarjeta PUNCH o necesiten reponerla pueden solicitar una nueva en cualquiera de las sucursales habilitadas, por un costo de $3.

Información compartida por la Caja de Ahorros.

Según el Ifarhu, hasta la fecha se han entregado 430,988 tarjetas PUNCH a nivel nacional, destinadas a facilitar el cobro del PASE-U y de los beneficios de los programas de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido, entre otros.

La distribución ha llegado a las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, así como a la región de Kankintú.