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    AYUDA ECONÓMICA

    PASE-U: Ifarhu prevé pagos en septiembre para Panamá Centro y Panamá Oeste

    La entidad informó que los desembolsos para estas regiones están previstos para septiembre. Hasta ahora ha entregado más de 84 mil tarjetas con un desembolso de $15 millones.

    Aleida Samaniego C.
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    PASE-U: Ifarhu prevé pagos en septiembre para Panamá Centro y Panamá Oeste
    El Ifarhu estima que los pagos del PASE-U para Panamá Centro y Panamá Oeste estarán disponibles durante septiembre, una vez concluya la entrega de las tarjetas de débito. Foto/Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) estima que en septiembre estarán disponibles los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para los beneficiarios de Panamá Centro y Panamá Oeste, informó el director de la institución, Carlos Godoy.

    +info

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    El funcionario aclaró que se trata de una estimación de mes, por lo que el cronograma oficial será anunciado una vez concluya la distribución de las tarjetas de débito utilizadas para efectuar los desembolsos.

    Según el Ifarhu, hasta la fecha se han entregado más de 84,000 tarjetas, lo que ha representado un desembolso de $15 millones

    La institución también informó que el 70% de los fondos depositados en estas tarjetas ha sido utilizado por las familias para la compra de alimentos, lo que, según las autoridades, evidencia que el beneficio contribuye a aliviar los gastos de los hogares.

    El Ifarhu mantiene el proceso de implementación del nuevo sistema de pago mediante tarjetas, con el que busca agilizar la entrega de los recursos a los beneficiarios del PASE-U y reducir los tiempos de espera asociados a los pagos por cheque.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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