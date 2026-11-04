¿Por qué se celebra el Día de los Símbolos de la Nación el 4 de noviembre?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cada 4 de noviembre, Panamá conmemora el Día de los Símbolos de la Nación, una fecha dedicada a la bandera, el escudo de armas y el himno nacional, tres emblemas que representan la historia, la identidad y la soberanía del país.

La celebración forma parte del calendario de fiestas patrias y tiene su fundamento legal en la Ley 2 del 23 de enero de 2012, que reformó la Ley 34 de 1949, mediante la cual se adoptaron los símbolos de la Nación y se reglamentó su uso.

El artículo 50 de esta legislación establece expresamente que el 4 de noviembre de cada año será el Día de los Símbolos de la Nación.

La conmemoración comenzó a celebrarse bajo esta denominación en 2013. Antes de la reforma, el 4 de noviembre era conocido principalmente como el Día de la Bandera.

Una bandera creada en los primeros días de la República

La historia de los símbolos nacionales está vinculada al nacimiento de Panamá como República, después de la separación de Colombia, el 3 de noviembre de 1903.

En ese contexto surgió la necesidad de contar con emblemas que identificaran al nuevo Estado.

El diseño de la bandera fue concebido por Manuel Encarnación Amador Terreros, hijo del primer presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero. Su confección estuvo a cargo de María Ossa de Amador, con la colaboración de Angélica Bergamotta de Ossa.

De izquierda a derecha, María Ossa de Amador y Manuel Encarnación Amador Terreros.

La bandera fue presentada por primera vez el 3 de noviembre de 1903 y posteriormente paseada por las calles el 4 de noviembre, de acuerdo con los registros históricos recopilados por el Ministerio de Gobierno.

¿Qué significa cada elemento en la bandera de Panamá?

El escudo y la representación de la historia panameña

El Escudo Nacional fue diseñado por Nicanor Villalaz Lamela, con la colaboración artística de su hermano Sebastián Villalaz.

De izquierda a derecha, Nicanor Villalaz Lamela y su hermano Sebastián Villalaz.

Su creación respondió a la necesidad de dotar a la recién constituida República de un emblema que representara sus recursos naturales, su posición geográfica, su actividad económica y su historia.

El escudo ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo. Entre ellas, la Ley 119 del 30 de diciembre de 2013 estableció ajustes en su representación oficial, incluida la disposición de las diez estrellas doradas.

Elementos del Escudo Nacional de Panamá

El himno nacional: música y letra de dos autores

El Himno Nacional de Panamá es el resultado del trabajo conjunto del músico español Santos Jorge Amatriaim y el poeta e ingeniero panameño Jerónimo Ossa Escobar.

La música tiene antecedentes cuando Santos Jorge, quien se había establecido en Panamá en 1889 y dirigía la Banda Militar del Batallón Colombia, compuso una melodía utilizada para el llamado Himno Istmeño, una canción que se interpretaba en los centros educativos del entonces departamento colombiano.

De izquierda a derecha, el músico español Santos Jorge Amatriaim y el poeta e ingeniero panameño Jerónimo Ossa Escobar.

Después de la separación de Panamá de Colombia, en noviembre de 1903, surgió la necesidad de adaptar aquella composición a la nueva realidad política. El país necesitaba un himno que pudiera interpretarse durante las ceremonias oficiales y representara a la naciente República.

De acuerdo con los registros históricos recopilados por la Asamblea Nacional, Santos Jorge recurrió a la melodía que ya era conocida por la población y solicitó a Jerónimo Ossa que escribiera una nueva letra. Ossa, quien además era ingeniero civil y poeta, elaboró los versos que posteriormente acompañarían la composición musical.

La obra comenzó a utilizarse en ceremonias oficiales y fue conocida como Himno Patriótico Istmeño. Su adopción como Himno Nacional quedó establecida mediante la Ley 39 del 28 de diciembre de 1906. Posteriormente, la Ley 28 de 1925 le otorgó carácter definitivo, condición que también quedó recogida en la legislación posterior sobre los símbolos de la Nación.