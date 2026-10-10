¿Por qué tembló tan fuerte en Panamá? Un geólogo explica las causas del terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En esta breve entrevistra, el geólogo Ricardo Tobón explica científicamente lo sucedido en el país.

El terremoto que sacudió a Panamá el viernes 9 de octubre volvió a poner sobre la mesa las características geológicas del país y su exposición a sismos de gran magnitud. Aunque estos eventos pueden parecer inusuales por sus efectos y la percepción de riesgo de la población, la ubicación de Panamá, en una zona de interacción de varias placas tectónicas, favorece la actividad sísmica.

Ricardo Tobón, profesor de geología de la Universidad El Bosque, en Colombia, explica cómo la interacción de las placas de Cocos, Nazca, Suramericana y Caribe, además de la microplaca de Panamá, genera esfuerzos y acumulación de energía en las rocas que pueden liberarse de forma súbita y provocar terremotos.

Placas tectónicas

El especialista también se refiere a las réplicas registradas después del sismo, incluida una de magnitud 6, y explica qué factores geológicos permiten que continúe la actividad sísmica.

Ayer viernes se registraron más de 100 réplicas tras el terremoto que provocó daños en viviendas, carreteras, comercios y edificios gubernamentales, especialmente en las provincias centrales del país.

“El desastre que estamos enfrentando es grande”, afirmó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante una visita a las áreas afectadas.

“Lo más importante aquí es preservar la calma”, añadió en un video publicado en la red social X por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El sismo ocurrió a las 12:56 p.m. El epicentro se localizó en La Pitaloza, un corregimiento rural de la provincia de Herrera, en el sur del país, cerca de la costa del océano Pacífico. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 12,6 kilómetros.