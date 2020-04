Presidente anuncia que escuelas privadas podrán seguir con las clases virtuales, si cumplen requisitos

EDUCACIÓN

Un día después de que el Ministerio de Educación (Meduca) anunciara la suspensión temporal de clases en las escuelas particulares por la pandemia, el mandatario Laurentino Cortizo dijo este jueves 16 de abril que las escuelas privadas podrán seguir con las clases virtuales, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos que establecerán las autoridades educativas.

Dijo que los planteles particulares deberán enviar al Meduca una solicitud que diga: “Esto es lo que estamos haciendo” para seguir impartiendo clases. Cortizo explicó que en dos días, recibida la solicitud, el Meduca dará el visto bueno. “Dará el sí o no”, indicó el mandatario.

El presidente explicó que están evitando que se “abuse” de los padres de familia. “Si en efecto, una escuela particular está cumpliendo con las normas y los estándares de poder dar esas clases en línea, no vemos mayor problema. Pero, hay otras que no lo están haciendo”, dijo.

Cortizo agregó que a las escuelas que no lo estaban haciendo bien les dicen: “¿Ustedes quieren dar clases? perfecto, entonces adecúen sus sistemas para que en efecto puedan dar clases en línea y que esas clases no sean a través de unos módulos donde se le estén entregando una fotocopia a los padres de familia, y para luego decirles que tienen que pagar mensualidad”.

“Lo que no queremos es abuso. Hemos buscado un equilibrio, o sea, ayer se dijo ¡aguanten!, incluyendo a todas las particulares”, dijo.

Adelantó que entre hoy y mañana anunciarán los criterios que se utilizarán para que esas escuelas particulares, que sí cumplen, puedan seguir con las clases.