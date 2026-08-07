Presupuesto no alcanza: Mides pide casi $6 millones para pagar subsidios este 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad solicitó casi $6 millones para completar el tercer pago de transferencias monetarias y advirtió que deberá solicitar otros $47.4 millones para cubrir el cuarto desembolso.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) un traslado de fondos provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por $5,969,672, para completar el tercer pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas que benefician a 186,056 personas en todo el país.

La solicitud fue sustentada el 5 de agosto por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, quien explicó que el presupuesto asignado al Mides para 2026 no incluyó la totalidad de los recursos necesarios para cubrir los pagos programados de estos programas.

Con la aprobación de estos fondos del MEF, el Mides podrá completar el desembolso correspondiente a los beneficiarios de los programas Ángel Guardián, Red de Oportunidades y Bono de Alimentación Nutricional. El programa 120 a los 65 también forma parte del esquema de transferencias monetarias condicionadas que administra la institución.

Para cumplir con los pagos anuales de estos cuatro programas, el Mides requiere $54,455,660. Sin embargo, al no contar con todos los recursos solicitados dentro del presupuesto aprobado para este año, la entidad tuvo que acudir a la Comisión de Presupuesto para gestionar el traslado de fondos y garantizar la continuidad de las transferencias.

Del monto aprobado, $3,529,250 serán destinados al programa Red de Oportunidades; $1,421,377 corresponden a Ángel Guardián; y $1,019,045 serán utilizados para el Bono de Alimentación Nutricional.

Durante su sustentación, Carles de Arango señaló que la asignación presupuestaria aprobada para este año quedó por debajo de la solicitud presentada por el ministerio. Recordó que en 2025 el presupuesto destinado para cubrir estos programas fue de $216 millones, mientras que para 2026 la cifra se redujo a $162 millones, una diferencia de aproximadamente $54 millones.

Además, las cifras presupuestarias del Mides reflejan una reducción en los recursos asignados a la institución. Para 2026, el presupuesto total aprobado asciende a $238,697,024, de los cuales $194,153,178 corresponden a inversión y $44,543,846 a funcionamiento.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto presentado por el MEF para 2027, el Mides tendría una asignación propuesta de $191,834,744, distribuidos en $145,417,802 para inversión y $46,416,942 para funcionamiento. Esto representa una reducción de aproximadamente $46.8 millones respecto al presupuesto de 2026.

Según explicó Carles de Arango, esta reducción obliga al Mides a gestionar traslados de partidas ante el MEF para poder cumplir con las transferencias previstas durante el año.

“Por años esta situación se repite. Es historia; cada año se van alimentando los programas con ayuda del MEF”, sostuvo Carles de Arango durante la sesión, luego de ser cuestionada por el diputado de la coalición Vamos Luis Duke.

La funcionaria también adelantó que en septiembre deberá regresar a la Comisión de Presupuesto para solicitar la aprobación de otro traslado de fondos por aproximadamente $47.4 millones, también provenientes del MEF, con el objetivo de completar la cuarta transferencia de los programas.

Diputados cuestionan falta de previsión presupuestaria

Durante la sustentación, el diputado Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), preguntó por qué estos fondos no estaban contemplados dentro de la asignación presupuestaria del año.

Los diputados independientes Duke y Jhonathan Vega solicitaron explicaciones sobre la falta de previsión para cubrir compromisos relacionados con programas permanentes de asistencia social, y sobre la cantidad de personas que no cumplen con los requisitos para permanecer dentro de estos programas.

Ante estas observaciones, Carles de Arango respondió que los recursos solicitados no fueron recomendados dentro del presupuesto inicial aprobado para la institución.

Mides revisa beneficiarios suspendidos

Durante la sesión, la ministra también informó sobre el proceso de revisión de beneficiarios suspendidos de los programas sociales.

Detalló que 1,780 personas fueron suspendidas luego de detectarse algún tipo de registro de vehículos particulares, taxis o buses, que podrían entrar en contradicción con los criterios de elegibilidad establecidos.

De ese total, Carles de Arango señaló que el Mides ha recibido 390 solicitudes de reconsideración, de personas suspendidas que aseguran cumplir con las condiciones para continuar dentro de los programas.

La entidad mantiene el proceso de revisión de estos casos con el objetivo de actualizar la base de beneficiarios y garantizar que los recursos lleguen a las personas que cumplen con los requisitos establecidos.