NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, tras las labores de búsqueda desplegadas la tarde de este sábado, hallaron el cuerpo sin signos vitales de un menor de cuatro años, a orillas del río Fonseca, en la comarca Ngäbe Buglé.

La entidad informó que el menor fue reportado como desaparecido en horas del mediodía y la búsqueda la llevaron a cabo funcionarios y voluntarios de la institución, en coordinación con miembros de la comunidad Dos Mil, corregimiento de Soloy, distrito de Besikó.

De acuerdo con la información divulgada por el Sinaproc, la emergencia se reportó cerca de las 12:30 p.m., cuando el menor se encontraba junto a su familia a orillas del río.

El hallazgo del cuerpo se dio aproximadamente a las 3:00 p.m., momento en que voluntarios de Besikó y residentes del área procedieron a trasladar el cuerpo del menor hacia la orilla.

Se informó que personal del Ministerio Público llevó a cabo las diligencias pertinentes.

El Sinaproc reiteró el llamado a las comunidades a no ingresar ni intentar cruzar ríos o quebradas ante la posibilidad de crecidas repentinas provocadas por las lluvias en las zonas altas.