Retrasos masivos: Falla en el sistema eléctrico paralizó parcialmente tramos de la Línea 1 del Metro de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una incidencia en el sistema de alimentación eléctrica dejó fuera de servicio a cuatro estaciones clave, provocando retrasos y largas filas de pasajeros varados en busca de alternativas de transporte.

Una falla registrada en el sistema de alimentación eléctrica obligó a el Metro de Panamá a operar por má de una hora de manera parcial la Línea 1, generando una situación de alta congestión, largas filas de pasajeros varados y retrasos generalizados hacia los puestos de trabajo de miles de usuarios.

La incidencia interrumpió la circulación habitual del sistema, dividiendo el servicio en dos tramos independientes que operan en ambos sentidos:

Un primer tramo activo: Entre las estaciones de Albrook y Fernández de Córdoba. Y luego otro, entre las estaciones de Los Andes y Villa Zaìta.

Usuarios en reportan que la Línea 1 del Metro de Panamá ha sido detenida.



Video: tráfico Panamáhttps://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/w4nG7xU6UK — La Prensa Panamá (@prensacom) October 23, 2026

Estaciones afectadas

Como consecuencia directa de la falla técnica, un sector neurálgico de la red se encontraba totalmente inhabilitado. Las estaciones fuera de servicio temporalmente fueron:

Pan de Azúcar

San Miguelito

12 de Octubre

El Ingenio

Incidencia en Línea 1 del Metro de Panamá. Captura de pantalla. Telemetro

Esta suspensión parcial provocó que una gran cantidad de usuarios quedaran varados, intentando buscar medios de transporte alternativos, como el metrobús, para llegar a sus destinos, lo que colapsó la movilidad en las vías aledañas a estos puntos.

El Metro de Panamá informó que la Línea 1 ofrece servicio parcial por una incidencia en el sistema de alimentación eléctrica. Las estaciones Pan de Azúcar, San Miguelito, 12 de Octubre y El Ingenio están fuera de servicio. La entidad trabaja para restablecer la operación… pic.twitter.com/nKe5bijc6Z — La Prensa Panamá (@prensacom) October 23, 2026

A través de sus canales oficiales, las autoridades del metro informaron que el servicio se restableció, luego de que los equipos técnicos desplegados en el área afectada solucionaran el problema en el sistema de alimentación eléctrica.