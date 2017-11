El secretario general de Miambiente denuncia que se le impide ingresar a su oficina

El secretario general del Ministerio de Ambiente (Miambiente), Félix Wing, informó que cambiaron las cerraduras de su oficina y le han prohibido el ingreso al edificio principal de la entidad, ubicado en Albrook, corregimiento de Ancón.

A principios de semana, Wing -que estaba de vacaciones hasta éste miércoles- denunció públicamente que trasladaron a personal de su despacho sin haberle informado al respecto.

"Prohibieron mi entrada al edificio aún cuando no he sido notificado de ninguna acción personal en mi contra", dijo Wing, quien reconoció que casi no mantiene comunicación con el ministro de Ambiente, Emilio Sempris.

Miambiente informó, a través de su Oficina de Relaciones Públicas, que en su debido momento hará las respectivas aclaraciones.

Este lunes, Wing envió una misiva a Recursos Humanos de la institución ambiental en la que mencionó lo siguiente: " Los inconsultos traslados notificados el pasado jueves 9 de noviembre de 2017 a Aziza Ladrón de Guevara Savehi [abogada], Dora Lizbeth Soriano Lasso [asistente ejecutiva] y Edilberto Lorenzo Moreno Jiménez [conductor], todos ellos funcionarios de mi despacho, son manifiestamente ilegales, al no cumplir con los requisitos que establecen la Ley de Carrera Administrativa y su Reglamento".