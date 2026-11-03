Seis empresas muestran interés en reconstruir el edificio Juan Ramón Poll

El proyecto contempla la demolición total de la estructura actual y la construcción de un nuevo centro comunitario.

Al menos seis empresas mostraron interés en la licitación para demoler y reconstruir el edificio Juan Ramón Poll, ubicado en Calidonia, durante la reunión de homologación convocada por la Alcaldía de Panamá.

La presentación de propuestas de este acto público está prevista para el próximo 19 de noviembre. El precio de referencia establecido por el municipio asciende a $12 millones.

El proyecto, denominado “Mejoramiento del Edificio Juan Ramón Poll”, contempla la demolición total de la estructura actual y la construcción de un nuevo centro comunitario. El contrato también incluye los estudios preliminares, el diseño definitivo, el equipamiento de las instalaciones y el mantenimiento posterior a la entrega de la obra.

En el edificio operó un comedor municipal. Archivo

Algunas de las empresas fueron: Grupo Suma, Constructora Arco y Aprocosa.

El pasado

El inmueble está ubicado en el corregimiento de Calidonia, una zona caracterizada por su actividad comercial, el movimiento peatonal y la concentración de servicios. Durante sus años de funcionamiento, albergó un comedor municipal, áreas de atención social, una biblioteca, una Infoplaza, espacios culturales y un centro de atención parvularia.

Durante años, fue uno de los puntos de referencia para la prestación de programas sociales del municipio en ese sector de la capital.

Sin embargo, el deterioro de la infraestructura redujo progresivamente su capacidad para albergar esos servicios. De acuerdo con el informe de sustentación presupuestaria, las condiciones físicas del inmueble dejaron de responder a las necesidades de un centro comunitario.

El edificio está en Calidonia. Foto: LP / Alexander Arosemena

Ante ese escenario, la Alcaldía optó por demoler la estructura existente y construir una nueva edificación, en lugar de realizar reparaciones parciales.

Un centro comunitario

La propuesta municipal busca convertir el inmueble en un centro comunitario con espacios administrativos, educativos, tecnológicos y culturales. También contempla áreas para la recreación, la gastronomía, la convivencia y el bienestar ciudadano.

La edificación deberá entregarse equipada y amoblada, con sus instalaciones en condiciones de funcionamiento. El contrato también incluye un plan de mantenimiento preventivo y correctivo posterior a la entrega.

En 2008, el edificio Juan Ramón Poll fue desalojado preventivamente tras la explosión de un transformador. En abril de 2014, la Alcaldía inauguró un comedor municipal en sus instalaciones, pero lo cerró cuatro meses después debido a las pérdidas económicas.

Desde entonces, el inmueble quedó en desuso y se deterioró progresivamente. En 2018 se reportaron daños, humedad y señales de vandalismo. En 2022, la Alcaldía realizó una jornada de limpieza para retirar la basura acumulada, aunque el edificio permaneció cerrado.