Sinaproc eleva a alerta amarilla a Soná, Mariato y Tonosí por riesgo de inundaciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Soná y Mariato, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, ante el pronóstico de lluvias significativas que podrían provocar inundaciones y crecidas de ríos y quebradas.
La medida −que corresponde a una primera fuerza de movilización cuando un evento adverso se vuelve inminente− entró en vigor a las 9:00 p.m. del martes 20 de octubre. Esto, luego de que el análisis técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtiera sobre condiciones atmosféricas que requieren reforzar la vigilancia y las medidas de prevención.
Sinaproc declara alerta amarilla en los distritos de Soná, Mariato y Tonosí, y alerta verde en otras provincias, como medida preventiva ante las lluvias significativas. Se recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades.https://t.co/SFqPJr0jz7 pic.twitter.com/q5hNfNqpP6— La Prensa Panamá (@prensacom) October 21, 2026
El Sinaproc alertó sobre la posibilidad de aumentos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en zonas vulnerables y otras afectaciones asociadas a las lluvias.
En tanto, la entidad declaró alerta verde en sectores de Bocas del Toro, Chiriquí (Tierras Altas y Tierras Bajas), Colón (Costa Arriba), Coclé (sector montañoso), así como en áreas de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé identificadas en verde en el Mapa de Alerta de Riesgo No. 7.
La alerta verde implica vigilancia preventiva. Los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) se mantienen atentos para coordinar la respuesta ante cualquier situación que ponga en riesgo a la población.
Veraguas y Los Santos figuran entre las provincias más afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, que ocasionó daños en viviendas e infraestructuras.
Sinaproc recomendó a los residentes de las zonas bajo alerta mantenerse informados por los canales oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas y alejarse de las riberas y de áreas propensas a inundaciones o deslizamientos.
También pidió suspender actividades recreativas en cuerpos de agua, identificar rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia.