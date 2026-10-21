Sinaproc eleva a alerta amarilla a Soná, Mariato y Tonosí por riesgo de inundaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medida rige desde las 9:00 p.m. de este martes 20 de octubre. Otras zonas de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Coclé, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé permanecen bajo alerta verde.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Soná y Mariato, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, ante el pronóstico de lluvias significativas que podrían provocar inundaciones y crecidas de ríos y quebradas.

La medida −que corresponde a una primera fuerza de movilización cuando un evento adverso se vuelve inminente− entró en vigor a las 9:00 p.m. del martes 20 de octubre. Esto, luego de que el análisis técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtiera sobre condiciones atmosféricas que requieren reforzar la vigilancia y las medidas de prevención.

Sinaproc declara alerta amarilla en los distritos de Soná, Mariato y Tonosí, y alerta verde en otras provincias, como medida preventiva ante las lluvias significativas. Se recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades.https://t.co/SFqPJr0jz7 pic.twitter.com/q5hNfNqpP6 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 21, 2026

El Sinaproc alertó sobre la posibilidad de aumentos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en zonas vulnerables y otras afectaciones asociadas a las lluvias.

En tanto, la entidad declaró alerta verde en sectores de Bocas del Toro, Chiriquí (Tierras Altas y Tierras Bajas), Colón (Costa Arriba), Coclé (sector montañoso), así como en áreas de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé identificadas en verde en el Mapa de Alerta de Riesgo No. 7.

Sinaproc eleva alerta amarilla a distritos de Soná, Mariato y Tonosí.

La alerta verde implica vigilancia preventiva. Los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) se mantienen atentos para coordinar la respuesta ante cualquier situación que ponga en riesgo a la población.

Veraguas y Los Santos figuran entre las provincias más afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, que ocasionó daños en viviendas e infraestructuras.

Sinaproc recomendó a los residentes de las zonas bajo alerta mantenerse informados por los canales oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas y alejarse de las riberas y de áreas propensas a inundaciones o deslizamientos.

También pidió suspender actividades recreativas en cuerpos de agua, identificar rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia.