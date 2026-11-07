NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sinaproc mantiene la vigilancia hasta las 11:59 p.m. de este sábado ante la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos.

Las lluvias continuarán este sábado 7 de noviembre en gran parte del país. Las autoridades advierten sobre el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra. Es por ello que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió hasta las 11:59 p.m. de este sábado la vigilancia por lluvias y tormentas.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 119 milímetros en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Chepigana, en Darién. También se incluyen las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan, en el área de Sambú.

De acuerdo con la información compartida por el Sinaproc en sus redes sociales, las lluvias están relacionadas con sistemas de baja presión que favorecen la entrada de humedad desde el océano Pacífico, lo que provoca condiciones para que continúe lloviendo en diferentes áreas del país.

Sin embargo, las medidas de vigilancia no se limitan a la cantidad de lluvia que pueda caer durante las próximas horas, sino que también toman en consideración las condiciones en las que se encuentra el terreno.

Una de las principales preocupaciones es que, en algunas zonas, el suelo ya ha absorbido una gran cantidad de agua debido a las lluvias de las últimas horas y, según el Imhpa, la saturación del suelo alcanza hasta un 85% en sectores de la Cordillera Central, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé.

Esto significa que, si las lluvias continúan, el terreno podría tener menos capacidad para absorber el agua, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos. También podrían subir rápidamente los niveles de los ríos y quebradas.

Es por ello que las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos o quebradas cuando aumente su caudal, no caminar ni conducir por calles inundadas y mantenerse alejados de árboles, postes eléctricos y estructuras inestables durante las tormentas.

De igual forma, se hizo un llamado a las personas que viven en comunidades propensas a inundaciones o deslizamientos para que identifiquen lugares seguros y rutas de evacuación que puedan utilizar en caso de emergencia.

La vigilancia se mantendrá durante el resto del sábado y se reitera que, ante cualquier emergencia, la población puede llamar al 911 o al 520-4426.