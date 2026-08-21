Suspenden plazas de residencia de Cirugía General en el Complejo de la CSS por ‘hallazgos inadmisibles’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Acoso laboral comprobado, renuncias y fallas en la formación llevaron al Minsa a suspender las nuevas plazas de residencia de Cirugía General en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la CSS.

La Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos del Ministerio de Salud (Minsa) suspendió temporalmente la apertura de plazas de residencia de Cirugía General en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), tras identificar una serie de “hallazgos inadmisibles” en el programa de formación.

La decisión está contenida en la Resolución No. 248, fechada el 6 de agosto de 2026, a la que tuvo acceso La Prensa, en la que la Comisión también ordenó reubicar en otros centros formadores a los médicos residentes de primero y segundo año de Cirugía General.

Entre los hallazgos específicos identificados en este programa, la Comisión señaló denuncias de acoso laboral entre médicos residentes que fueron comprobadas y sancionadas administrativamente por la Dirección de Recursos Humanos del Complejo Hospitalario, pero que, según la resolución, ocurrieron “sin intervención de sus formadores”.

Además, se documentó un aumento en la frecuencia de renuncias de residentes en los últimos años y reiteradas solicitudes de cambio de unidad formadora, sustentadas en el incumplimiento del Programa de Cirugía General.

A partir de estos hallazgos, la Comisión acogió las solicitudes de cambio de unidad formadora presentadas por los residentes y dispuso su traslado a otros centros formadores cuando se encuentren en el primero o segundo año del programa.

La resolución establece que la apertura de nuevas plazas de Cirugía General en el Complejo Hospitalario quedará suspendida temporalmente para los concursos nacionales de residencias médicas.

Extracto de la Resolución No. 248 donde se detallan los hallazgos en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Supervisión a los programas de residencias

La decisión de la Comisión se produjo luego de un proceso de supervisión a los programas nacionales de residencias médicas en distintos hospitales formadores.

Según la resolución, la Comisión realizó reuniones con coordinadores de docencia, recibió evidencias sobre la ejecución de los programas, efectuó visitas de supervisión a los servicios formadores y entrevistó a autoridades de los hospitales, coordinadores de los programas y médicos residentes.

También realizó entrevistas con residentes durante las reuniones ordinarias de la Comisión.

Lea la Resolución No. 248 de la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos:

Como resultado de estas acciones, se identificaron otros problemas de carácter académico y administrativo, entre ellos expedientes académicos incompletos, retrasos en la entrega de calificaciones mensuales y ausencia de registros de algunos exámenes periódicos.

La Comisión también encontró rúbricas de evaluación de conferencias y procedimientos ausentes en algunos expedientes, así como evidencias de llenado parcial de las bitácoras.

A esto se sumó el incumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 312 de 2016 en cuanto al horario regular y extraordinario de trabajo de los médicos residentes.

La resolución también señala retrasos en la firma, por parte de las jefaturas, de los sustentadores correspondientes a pagos por horarios extraordinarios y bonos de productividad, pese a que estos documentos habían sido entregados oportunamente.

La Resolución No. 248 rige desde el día de su firma y lleva las firmas de la presidenta de la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, Mayra Abood, y de su secretaria, Carolina Jurado.

La Prensa buscó la reacción del director médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Ricardo Sandoval, quien informó que no tenía conocimiento de la resolución. Por su parte, al cierre de esta nota, no fue posible obtener la versión de Rita Tello, jefa de Docencia del centro hospitalario.