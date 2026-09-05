Teleférico de San Miguelito entra en fase contractual; construcción durará 30 meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El teleférico que impactará los distritos de San Miguelito y Panamá, entra en su fase contractual, luego que fue adjudicado por $255.1 millones a la empresa austriaca Doppelmayr Panamá Corp.

El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) iniciará con la empresa Doppelmayr Panamá Corp., adjudicataria del proyecto del teleférico de los distritos de San Miguelito y Panamá, la fase de negociación y cierre contractual. Este proceso podría extenderse por unas dos semanas, antes de enviar el expediente a la Contraloría General de la República para su revisión y refrendo.

En esta nueva etapa, que iniciará en los próximos días, se definirán aspectos administrativos del contrato, incluidos los seguros, las fianzas, la distribución de riesgos y las herramientas para la administración y ejecución del proyecto. Una vez obtenido el refrendo de la Contraloría, se podrá emitir la orden de proceder, prevista para el último trimestre de 2026, explicó Alex Quirós, administrador de proyectos del MPSA.

Quirós destacó que uno de los aspectos que deberá atender el proyecto es el reasentamiento de algunas familias ubicadas en áreas donde se instalarán componentes del teleférico. Las comunidades, en el distrito de San Miguelito, identificadas como potencialmente impactadas son: Valle de Urracá, Mano de Piedra, Torrijos Carter y Samaria; mientras que el distrito de Panamá son: Río Abajo y Monte Oscuro.

El Metro indicó que las compensaciones ya fueron contempladas dentro del proyecto, aunque todavía no se ha establecido públicamente el número exacto de viviendas afectadas.

De acuerdo con el administrador de proyectos del MPSA, la construcción tendrá una duración estimada de 30 meses después de la orden de proceder, más seis meses para atender asuntos pendientes y completar el cierre contractual. Si el cronograma se cumple sin contratiempos, el sistema podría estar operativo a inicios de 2029.

El proyecto contempla seis estaciones, cuatro ubicadas en San Miguelito y dos en Panamá, con una capacidad estimada de 2,800 pasajeros por hora y por sentido. La obra busca reducir los tiempos de traslado de los residentes de las zonas más alejadas de San Miguelito y tendrá conexión con la Línea 2 del Metro, en la estación Cincuentenario.

La adjudicación, publicada en el portal Panamá Compra el pasado 3 de septiembre, fue por un monto de $255.1 millones, por debajo del precio de referencia de $270 millones. El monto incluye el diseño, los estudios complementarios, las obras civiles, el suministro e instalación del sistema, las pruebas, la puesta en marcha, el garaje de las cabinas, los servicios públicos y las compensaciones por predios.

El proyecto también contempla la generación de empleos y la capacitación de trabajadores locales. Debido a que se trata de una tecnología que no existe actualmente en Panamá, será necesario traer inicialmente especialistas extranjeros con experiencia para capacitar al personal local en la operación del teleférico y transferir los conocimientos necesarios.

El proyecto requerirá electricistas, mecánicos, soldadores, ingenieros y mano de obra local para las distintas etapas, que incluyen el diseño, los estudios, la construcción, la fabricación, la instalación, las pruebas, la certificación y la puesta en funcionamiento.

La adjudicación aún debe completar el proceso de negociación y cierre contractual y obtener el refrendo de la Contraloría General de la República.