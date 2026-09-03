Teleférico de San Miguelito es adjudicado por $255.2 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Doppelmayr Panamá Corp. construirá el teleférico de Panamá y San Miguelito, un sistema de 6.6 kilómetros y seis estaciones que se integrará con la Línea 2 del Metro.

El Metro de Panamá adjudicó a Doppelmayr Panamá Corp. el proyecto para el diseño y la construcción del teleférico de Panamá y San Miguelito, por un monto de $255,163,788.03.

La adjudicación se realizó mediante la Licitación por Mejor Valor N.º 2026-2-80-01-08-LV-000002, de acuerdo con la Ley 22 de Contrataciones Públicas y su reglamentación.

La Comisión Evaluadora analizó la propuesta presentada por Doppelmayr y determinó que cumplía con los requisitos y las exigencias establecidos en el pliego de cargos. Posteriormente, recomendó adjudicar el proyecto a la empresa.

El contrato comprende el diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación y la instalación de la infraestructura del teleférico.

También incluye la integración del sistema, las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa de la obra. Además, contempla una opción de mantenimiento.

Ruta del teleférico

Seis estaciones y 6.6 kilómetros de recorrido

El teleférico tendrá aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido y seis estaciones. Estará conectado con la Línea 2 del Metro de Panamá en la estación Cincuentenario.

El trazado se extenderá hasta el sector donde confluyen la vía Cincuentenario y la vía España, y atravesará áreas de los distritos de Panamá y San Miguelito.

Entre las comunidades que estarán dentro del área de influencia del proyecto se encuentran Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

Lea la resolución de adjudicación:

La nueva infraestructura busca mejorar la movilidad de los residentes de estas zonas y facilitar su conexión con otros sectores de la ciudad mediante su integración con la red del Metro de Panamá.

Con la adjudicación, el Metro de Panamá completa la etapa de evaluación y selección del contratista.

La información divulgada no precisa aún la fecha de inicio de las obras ni el plazo establecido para completar la construcción y poner el sistema en operación.