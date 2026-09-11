Teleférico de San Miguelito tiene $103 millones en el presupuesto de 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto, adjudicado por $255.2 millones a Doppelmayr, contempla seis estaciones y 6.6 kilómetros de recorrido. La obra aún debe pasar por la formalización del contrato y el refrendo de la Contraloría.

El teleférico de San Miguelito tiene $103.8 millones contemplados en el presupuesto recomendado para 2027, como parte de los recursos previstos para la construcción del proyecto.

La cifra fue presentada por el Metro de Panamá, S.A. durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La obra fue adjudicada el pasado 3 de septiembre a Doppelmayr Panamá Corp., por $255.2 millones, tras presentar la única propuesta recibida en el proceso de contratación.

Tras la adjudicación, la empresa estatal Metro de Panamá y Doppelmayr deben completar los trámites para formalizar el contrato antes de que el expediente sea enviado a la Contraloría General de la República para su revisión y refrendo.

De acuerdo con el cronograma divulgado, la construcción tendrá una duración de 30 meses. El inicio de los trabajos dependerá de que concluya esta etapa y se obtenga el refrendo correspondiente.

Seis estaciones y 6.6 kilómetros

El proyecto contempla aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido y seis estaciones, con conexión a la Línea 2 del metro en la estación Cincuentenario. El trazado se extenderá hasta el sector de interconexión entre la vía Cincuentenario y la vía España.

La ruta atravesará sectores como Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, entre los distritos de Panamá y San Miguelito.

La contratación incluye el diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación y la integración del sistema, además de las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa. También contempla una opción de mantenimiento.

El sistema tendrá una capacidad estimada de 2,800 pasajeros por hora y por sentido.

La adjudicación se produjo después de que un primer proceso de contratación quedara desierto al no recibirse propuestas. En la segunda licitación, abierta en agosto, Doppelmayr presentó la única oferta.

Para 2027, el Metro de Panamá tiene un presupuesto recomendado de $873.8 millones, de los cuales $196 millones corresponden a funcionamiento y $677.3 millones a inversión. Entre los principales proyectos figuran los recursos para el teleférico de San Miguelito, los compromisos de la Línea 3 y la compra de ocho trenes para reforzar la capacidad de la Línea 2, debido al volumen de pasajeros que moviliza diariamente.

Doppelmayr en Latinoamérica

De acuerdo con información publicada por la agencia de noticias EFE, Doppelmayr es una empresa con fuerte presencia en Latinoamérica en la construcción de teleféricos. En Ciudad de México, donde ya ha ejecutado proyectos de este tipo, construirá un teleférico que con 15,2 kilómetros de longitud que se convertiría en el más largo del mundo, además de una red de transbordadores en la ciudad de Puebla.

Mientras, en Guatemala participa en el AeroMetro de la capital, un teleférico metropolitano de 220 millones de dólares que ya está en construcción, aunque envuelto en cuestionamientos políticos y técnicos, y en Bolivia, construyó el sistema de teleféricos La Paz-El Alto.

En Costa Rica, de acuerdo con el sitio web del Grupo Doppelmayr, construyó un telecabina (de pinza fija) en el Arenal Rain Forest Reserve. Destaca además que 97 países tienen instalaciones del grupo y que están presentes, con filial o representación, en 50 países del mundo.

La representante legal de Doppelmayr Panamá es Corina C. Briceño.