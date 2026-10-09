Terremoto en Panamá: balance preliminar de daños y afectaciones

Un sismo de gran magnitud sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y provocó daños en viviendas, comercios, iglesias, hospitales e infraestructura vial en varias provincias.
El balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional −divulgado a las 3:00 p.m.− reportó el colapso del hotel Dos Continentes, en Coclé, 15 estudiantes con lesiones menores y una persona rescatada en el mercado municipal de Aguadulce.
Hasta ese corte, no se reportaban personas desaparecidas.
Epicentro: a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de 4 kilómetros, según el informe del Gobierno.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,— IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 9, 2026
Reporta el siguiente evento:
Estado: PRELIMINAR
Fecha: 2026-10-09
Hora: 12:56:04PM hora local
Magnitud: 7.0
Profundidad: 10km
Localizado en Panamá a 39km al oeste de Tonosí pic.twitter.com/qNDh3gy3yM
Personas desaparecidas: hasta el momento del informe, no se reportaban personas desaparecidas.
Metro de Panamá: Las líneas 1 y 2 fueron evacuadas tras el sismo. La reanudación del servicio está sujeta a las inspecciones que realicen los bomberos.
#MetroInforma pic.twitter.com/ui8s8LAAsN— El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) October 9, 2026
Aeropuerto de Tocumen: el Aeropuerto Internacional de Tocumen comunicó, en horas de la tarde, que ya se han reanudado las operaciones aéreas, tras la suspensión temporal.
October 9, 2026
Provincia de Coclé: colapso del hotel Dos Continentes, sin heridos reportados; derrumbe de fachadas de comercios, afectaciones en iglesias y vías. Se evacuaron hospitales y 15 estudiantes de la escuela Alberto Zúñiga con lesiones menores. Una persona fue rescatada en el mercado municipal de Aguadulce.
Provincia de Los Santos: colapso de residencias, daños en iglesias, edificios gubernamentales y vías. También se reportaron afectaciones en dos cuarteles de bomberos y de la Policía Nacional. Los hospitales de Tonosí y Pedasí presentaban daños menores.
Provincia de Veraguas: afectaciones en cúpulas de iglesias, infraestructura vial, redes de comunicación, servicios básicos e instalaciones gubernamentales.
Provincia de Panamá: cuatro edificios residenciales (PH) reportaron afectaciones menores. También se evacuaron hospitales y centros de salud, y se reportaron daños en comercios y residencias del archipiélago de Las Perlas.
Provincia de Darién: daños menores en la infraestructura del centro educativo de Zapallal.
Provincia de Chiriquí: afectaciones en residencias y algunos comercios.
Plantas potabilizadoras: se reportaron daños en infraestructuras de plantas a nivel nacional. La potabilizadora de Chilibre operaba al 20% de su capacidad. Pasadas las 8:30 p.m., la recuperación ya registraba un 100%.
¡Atención! pic.twitter.com/RZq3wd4JbP— IDAAN (@IDAANinforma) October 9, 2026
Condiciones marítimas: en Isla Cañas (distrito de Tonosí, Los Santos) se reportó un incremento del oleaje. Los estamentos de seguridad y emergencias mantenían el monitoreo de los niveles del mar.