Terremoto en Panamá: balance preliminar de daños y afectaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El balance preliminar del Gobierno reporta daños en viviendas, comercios, iglesias, hospitales y carreteras en varias provincias.

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Un sismo de gran magnitud sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y provocó daños en viviendas, comercios, iglesias, hospitales e infraestructura vial en varias provincias.

El balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional −divulgado a las 3:00 p.m.− reportó el colapso del hotel Dos Continentes, en Coclé, 15 estudiantes con lesiones menores y una persona rescatada en el mercado municipal de Aguadulce.

Hasta ese corte, no se reportaban personas desaparecidas.

Epicentro: a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de 4 kilómetros, según el informe del Gobierno.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-10-09

Hora: 12:56:04PM hora local

Magnitud: 7.0

Profundidad: 10km

Localizado en Panamá a 39km al oeste de Tonosí pic.twitter.com/qNDh3gy3yM — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 9, 2026

Personas desaparecidas: hasta el momento del informe, no se reportaban personas desaparecidas.

Las líneas 1 y 2 del Metro fueron evacuadas tras el sismo. LP Getzalette Reyes

Metro de Panamá: Las líneas 1 y 2 fueron evacuadas tras el sismo. La reanudación del servicio está sujeta a las inspecciones que realicen los bomberos.

Aeropuerto de Tocumen: el Aeropuerto Internacional de Tocumen comunicó, en horas de la tarde, que ya se han reanudado las operaciones aéreas, tras la suspensión temporal.

Provincia de Coclé: colapso del hotel Dos Continentes, sin heridos reportados; derrumbe de fachadas de comercios, afectaciones en iglesias y vías. Se evacuaron hospitales y 15 estudiantes de la escuela Alberto Zúñiga con lesiones menores. Una persona fue rescatada en el mercado municipal de Aguadulce.

Vista de afectaciones en edificios en Penonomé. Cortesía

Provincia de Los Santos: colapso de residencias, daños en iglesias, edificios gubernamentales y vías. También se reportaron afectaciones en dos cuarteles de bomberos y de la Policía Nacional. Los hospitales de Tonosí y Pedasí presentaban daños menores.

Provincia de Veraguas: afectaciones en cúpulas de iglesias, infraestructura vial, redes de comunicación, servicios básicos e instalaciones gubernamentales.

Daños en el edificio de la extensión universitaria de Soná, provincia de Veraguas. Foto/Cortesía

Provincia de Panamá: cuatro edificios residenciales (PH) reportaron afectaciones menores. También se evacuaron hospitales y centros de salud, y se reportaron daños en comercios y residencias del archipiélago de Las Perlas.

Provincia de Darién: daños menores en la infraestructura del centro educativo de Zapallal.

Provincia de Chiriquí: afectaciones en residencias y algunos comercios.

Plantas potabilizadoras: se reportaron daños en infraestructuras de plantas a nivel nacional. La potabilizadora de Chilibre operaba al 20% de su capacidad. Pasadas las 8:30 p.m., la recuperación ya registraba un 100%.

Condiciones marítimas: en Isla Cañas (distrito de Tonosí, Los Santos) se reportó un incremento del oleaje. Los estamentos de seguridad y emergencias mantenían el monitoreo de los niveles del mar.