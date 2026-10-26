NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, informó que, hasta la mañana de este lunes, se han registrado 1,056 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre.

El registro de réplicas está validado hasta las 8:00 a. m. y se informó que el viernes 23 de octubre ocurrieron 36 eventos de esta categoría, el sábado 24 de octubre 36 y el domingo 25 de octubre 29 réplicas.

“Vemos que se siguen dando réplicas, como indica la teoría, cada vez más espaciadas y siguen disminuyendo en magnitud”, afirmó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias.

Luque destacó que las réplicas son sismos de menor magnitud y que se van ubicando cerca del área del epicentro, se van distribuyendo alrededor de este sistema de fallas que sigue en su reacomodo.

El epicentro del terremoto del pasado 9 de octubre se localizó a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

“Las réplicas obedecen al reacomodo del sistema de falla en busca del equilibrio, donde ya no se perciba el movimiento de ellos, solamente los sistemas van a detectarlo y las personas no lo van a sentir”, agregó Luque.

Temblores que no guardan relación con las réplicas

El director del Instituto de Geociencias se refirió a dos temblores que se registraron este domingo 25 de octubre, los cuales no guardan ninguna relación con las réplicas que se están dando tras el terremoto del 9 de octubre.

Explicó que uno de estos eventos se registró ayer domingo a las 9:25 p. m. con una magnitud de 3.5 a una profundidad de 27 kilómetros y el área más cercana, a 35 kilómetros, fue en el límite entre Colón y Guna Yala.

“Sí, algunas personas pueden haber percibido esa vibración, esa sacudida por este evento, porque está muy cerca de la ciudad de Panamá, pero no tiene ninguna relación con las réplicas alrededor del sistema de falla de Azuero”.

El otro evento que ocurrió, y que tampoco guarda relación con el terremoto del 9 de octubre, fue un sismo en la región fronteriza entre la provincia de Bocas del Toro y la provincia de Chiriquí. Se registró a las 5:37 p. m. con una magnitud de 4.0, una profundidad de 5 kilómetros y se localizó a 43 kilómetros al sur de Chiriquí Grande.

“Ese evento ocurrió como lo vemos y lo ubicamos en un mapa, en un límite provincial de Chiriquí con Bocas del Toro y la comarca [Ngäbe Buglé] que hay en esa área, y no guarda ninguna relación con las réplicas”.