Terremoto en Panamá: Suribeth, la joven de 22 años a quien le cayó una pared de su vivienda, despertó!

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras varios días en estado delicado por las heridas sufridas durante el sismo, la joven habló.

Suribeth Cortez. la joven de 22 años, quien resultó gravemente herida cuando una pared de su vivienda en Macaracas cayó sobre ella durante el terremoto que sacudió a Panamá el pasado viernes 9 de octubre, despertó en el Hospital Santo Tomás y reconoció a su hermana.

La noticia llenó de emoción a sus familiares, que desde el día del desastre esperan su recuperación.

Su tía, Gumercinda Atencio, confirmó a Mi Diario este miércoles, 14 de octubre, que recibió la información la noche del martes, a través de los familiares que permanecen junto a la joven en el hospital.

Según relató, los médicos retiraron el tubo de respiración para evaluar si podía respirar por sí misma. Durante una visita, su hermana pudo hablar con ella y obtuvo una reacción que llenó de esperanza a la familia.

Lloró al escuchar de los suyos

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando su hermana le habló de sus familiares. Al escucharlos mencionar, Suribeth lloró y expresó que los quería mucho.

Ella la reconoció. Le habló de nosotros. Lloró cuando le mencionaron acá a nosotros. Dijo que ella nos quiere mucho”.

La tía, todavía conmovida por la noticia, también indicó que le informaron que la joven mueve las manos y los pies, aunque uno de sus brazos todavía no había mostrado movimiento, por lo que se realizarían pruebas para evaluar su respuesta.

Aunque estos avances representan un motivo de esperanza, la familia permanece pendiente de la información médica sobre su evolución.

Una familia golpeada por el terremoto

Suribeth resultó herida cuando parte de la vivienda donde se encontraba, en el sector de Pájaro, en Macaracas, provincia de Los Santos, colapsó durante el sismo. Una pared cayó sobre ella y quedó atrapada entre los escombros.

Fue justamente Gumercinda, con la colaboración de vecinos, quien logró rescatar tanto a su madre que se moviliza en silla de ruedas, como a su sobrina Suribeth.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la joven fue trasladada inicialmente a centros hospitalarios de la región y luego evacuada en helicóptero a la ciudad capital, donde recibió atención especializada por un trauma craneoencefálico y otras lesiones.

La abuela también resultó herida durante el colapso de la vivienda y permanece en recuperación en la Ciudad de la Salud, según informó Gumercinda.

Mientras esperan nuevas noticias sobre Suribeth, sus familiares también enfrentan las consecuencias materiales del desastre. La tía contó que han estado recibiendo ayuda y tratando de recuperar algunas pertenencias entre los escombros.

Gumercinda explicó que deseaba viajar para estar cerca de su sobrina, pero sus familiares le recomendaron esperar, mientras ella también atiende a sus dos hijos pequeños y se recupera de algunos dolores que le están saliendo ahora por los golpes y el ajetreo durante el terremoto.

Por ahora, cada avance de Suribeth representa un alivio para los suyos, que aguardan nuevas señales de recuperación tras uno de los momentos más difíciles que les ha tocado vivir.