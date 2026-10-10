Terremoto: Meduca suspende las clases del lunes a nivel nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Educación (Meduca) informó que el lunes 12 de octubre no habrá clases a nivel nacional, tanto para las escuelas oficiales como particulares, ante los riesgos asociados al terremoto de 7.5 que afectó al país este viernes.

La entidad informó que la medida se tomó mientras se realizan las revisiones correspondientes para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones escolares en todo el país.

El Meduca resaltó que, en estos momentos, actuar con prudencia y mantener la calma es fundamental y que la medida preventiva tiene como prioridad salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa.

El terremoto que sacudió al país este viernes 9 de octubre afectó a cerca de 400 planteles oficiales en diferentes regiones del país.