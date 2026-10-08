¿Tienes una beca de excelencia? Esta es la fecha límite para entregar el boletín

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los estudiantes beneficiarios de las becas de excelencia del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) tienen hasta el 14 de octubre de 2026 para entregar el boletín correspondiente al segundo trimestre.

El documento debe ser presentado en las sedes regionales, provinciales y comarcales del Ifarhu a nivel nacional, según lo dio a conocer la entidad en un comunicado.

El requisito aplica tanto a estudiantes nuevos como a quienes ya son beneficiarios de los programas de becas de concurso, discapacidad y puesto distinguido.

El Ifarhu recordó que la entrega periódica del boletín de calificaciones es necesaria para mantener el beneficio. La falta de presentación del documento dentro del plazo establecido puede ocasionar la suspensión de la beca.

Estudiantes becados por el Ifarhu deben presentar el boletín del segundo trimestre.

Las becas de excelencia son un apoyo económico no reembolsable dirigido a estudiantes panameños, así como a extranjeros con más de 10 años de residencia en el país, que se destacan por su rendimiento académico.

El programa busca reconocer el esfuerzo y la dedicación de estudiantes de distintos niveles educativos mediante un apoyo económico durante su formación.